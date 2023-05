En hjemløs mann ble denne uken kvalt på undergrunnsbanen i New York City. Det skriver The New York Post.

Det var mandag ettermiddag Jordan Neely (30) gikk om bord på undergrunnsbanen. Ifølge et vitne på stedet, begynte Neely å oppføre seg høylytt og truende kort tid etter han kom på undergrunnsbanen.

– Han begynte å skrike på en aggressiv måte, han sa at han ikke hadde mat, han hadde ikke drikke, at han var trøtt og ikke bryr seg om han skal i fengsel, forteller vitnet til The New York Post.

Etter dette skal en mann ha kommet opp til Neely bakfra, og tatt kvelertak på ham. Neely ble lagt i bakken og holdt i kvelertak i 15 minutter. Ifølge vitnet skal Neely ha forsøkt å komme løs, men sluttet etter hvert å bevege seg. Da politiet ankom T-bane-vognen ble det forsøkt førstehjelp, men Neelys liv sto ikke til å redde.

Mannen som tok kvelertaket skal være i den amerikanske marinen. Hendelsen er under etterforskning og det er ikke ennå tatt ut noen tiltale.

Hendelsen ble filmet av vitner på stedet, vi advarer mot sterke bilder:

Nedadgående spiral

Politi på åstedet etter at Jordan Neely ble drept. Foto: Paul Martinka / AP / NTB

Tanten til Neely forteller at han aldri ble den samme igjen etter at moren hans ble kvalt og drept i 2007.

– Det hadde stor innvirkning på ham. Han utviklet depresjon og den vokste og ble mer alvorlig. Han var schizofren og hadde PTSD. Legene kjente til tilstanden hans, og han trengte behandling, sa Carolyn Neely til The New York Post.

En nær venn av familien forteller at det begynte å gå dårlig med Neely for to år siden og at han hadde blitt arrestert flere ganger.

Sterke reaksjoner

Demonstrasjone gikk gjennom gatene i New York onsdag etter Jordan Neelys død. Foto: Jake Offenhartz / AP Photo / NTB

En minnestund ved undergrunnsstasjonen der Neely ble drept utviklet seg på onsdag til en demonstrasjon. De oppmøtte krevde at tiltale ble tatt ut mot mannen som tok kvelertaket.

Andre demonstranter sa at byen burde investere i sosiale tjenester og psykisk helsevesen i stedet for å øke politi-budsjettet, ettersom politiet ikke klarte å forhindre Neelys død.

Ordføreren i New York, Eric Adams uttaler han vil la etterforskningen av saken gå sin gang. På spørsmål om reisende på kollektiv transport burde bryte inn i truende situasjoner svarte ordføreren at ingen hendelser er like.

– Vi har så mange tilfeller der passasjerer bistår hverandre. Og vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde her, så vi kan ikke bare åpenlyst si hva en passasjer bør eller ikke bør gjøre i en slik situasjon, vi bør la etterforskningen gå sin gang, sier Adams.

Krever at noen stilles til ansvar



Black Lives Matter (BLM) og The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) krever at noen stilles til ansvar for Neelys død.

Neely var en svart mann, mens militærveteranen er hvit.

Den demokrastiske politikeren og aktivisten Alexandria Ocasio-Cortez, kjent under initialene AOC, har gått hardt ut mot ordfører Adams for «ikke å være i stand til å fordømme et drap i offentligheten», skriver britiske Independant.

Ocasio-Cortez sitter i Representantenes hus for delstaten New York