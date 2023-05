Politiet mener to av likene tilhører to savnede tenåringsjenter, en 14-åring og en 16-åring, som sist skal ha blitt sett på reisefot sammen med den 39 år gamle mannen, som tidligere er dømt for seksualforbryter.

Jentene ble funnet på eiendommen til seksualforbryteren i nærheten av byen Henryetta, sammen med likene til det politiet mener er mannen selv og familien hans.

– Våre tanker går til familie, venner og medelever og alle andre. Dette er en tragedie, sier sheriff Eddy Rice i Okmulgee fylke i Oklahoma.

Det var delstatens etterforskningsbyrå OSBI som meldte om funnet av de sju likene mandag.