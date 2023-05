Samantha Hutchinson og Aric Hutchinson giftet seg i Utah den 28. april. Bare timer etter ble Samantha erklært død, påkjørt og drept av en fyllekjører. Det nygifte paret ble truffet av en beruset sjåfør da de forlot bryllupsfesten sin i en golfbil. Sjåføren er pågrepet og siktet.

Det skriver The New York Post.

På en GoFundMe-side opprettet etter ulykken skriver brudgommens mor at golfbilen paret satt i ble slengt over 90 meter og rullet deretter flere ganger.

Ifølge moren ble golfbilen truffet bakfra av en bil som kjørte over 100 km/t.

Alvorlige skader

Brudgommen, Aric Hutchinson er innlagt på sykehus med alvorlige skader. Foto: GoFundMe

Brudgommen, Aric Hutchinson overlevde, og er lagt inn på sykehus med hjerneskade og flere benbrudd.

– På sykehuset fikk jeg Arics giftering i en plastpose, bare fem timer etter at Sam satte den på fingeren hans og de gav hverandre sine bryllupsløfter, skriver moren på GoFundMe.

– Aric har mistet sitt livs kjærlighet, fortsetter brudgommens mor.

En annen passasjer på golfbilen er også innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Nektet alkotest

Bilde publisert av den siktede kvinnen, publisert på Instagram. Kvinnen er utkledd i artikler fra ølmerket Bud Light. Foto: Instagram

Sjåføren av bilen, en kvinne på 25 år er pågrepet og siktet for å ha forårsaket grov kroppsskade og grov kroppsskade med døden til følge, samt kjøring i påvirket tilstand. Kvinnen skal ha luktet av alkohol, men nektet å gjennomføre en alkotest på stedet. Hun skal selv ikke ha blitt skadet.

Etter spørsmål fra politiet om hvordan hun følte seg på en skala fra 1 til 10, der 10 var fullstendig edru skal kvinnen ha plassert seg som en åtter.

Kvinnen er anholdt uten mulighet for kausjon. Hun skal ha uttalt til politiet at hun ønsket å dø og er under overvåkning.

På kvinnens Instagram-side har hun publisert flere innlegg med referanser til alkohol og drikkekultur.