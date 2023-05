Russland anklager USA for å stå bak det angivelige droneangrepet mot Kreml og hevder at målet var å drepe president Vladimir Putin.

– Alle forsøk på å fri seg fra ansvaret, både i Kyiv og Washington, er naturligvis fullstendig latterlige. Alle vet at beslutninger om slike handlinger og terrorangrep blir tatt i Washington, ikke i Kyiv, og Kyiv har fått beskjed om hva de skal gjøre, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov torsdag, ifølge RIA Novosti.

Peskov hevdet også at Russland vet at USA velger ut målene, og at Ukraina bare gjennomfører USAs planer. Han la ikke fram noe bevis for sine påstander.

Det hvite hus avviser påstandene

Det hvite hus avviser anklagene og kaller dem falske. John Kirby, som er talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, sier til TV-kanalen MSNBC at USA verken oppmuntrer Ukraina til å utføre angrep utenfor landets grenser eller bidrar til at Ukraina er i stand til det.

Ukraina avviser også at de har noe å gjøre med det angivelige angrepet.

Kalte det et drapsforsøk på Putin

Tidlig onsdag viste videoopptak to droner på vei mot Kreml i sentrum av Moskva, hvorav den ene eksploderte. Dronen gjorde imidlertid ingen skade, ifølge russiske myndigheter.

De har kalt episoden for et drapsforsøk på president Vladimir Putin og varsler mulig gjengjeldelse.

Den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War mener at det trolig er den russiske ledelsen som selv har iscenesatt droneangrepet for å legitimere krigen i Ukraina.

Anklagene om at Ukraina kriger på vegne av USA, og at amerikanerne ønsker å knuse Russland, har lenge inngått i det russiske narrativet om krigen.