På dette bildet utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste lørdag 4. mars 2023 tildeler den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu en offiser en utmerkelse mens han inspiserer russiske tropper på et ikke avslørt sted for «den spesielle militæroperasjonen i Ukraina». (Foto fra det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP) Foto: AP