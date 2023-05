En ny medisin mot Alzheimers gir håp i kampen mot den kroniske hjernesykdommen, skriver The Guardian. Medisinen, utviklet av selskapet Eli Lilly, går under navnet Donanemab og er nå under andre runde med medisinsk utprøving.

Den nye medisinen er under utvikling hos selskapet Eli Lilly. Foto: Darron Cummings / AP Photo

Testing av medisinen viser at den lykkes med å forhindre svekkelse av kognitiv funksjon med 35 prosent. Kognitive funksjoner innebærer evne til sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk.

Av pasienter med Alzheimers som gikk på medisinen viste 47 prosent ingen tegn til forverring av sykdommen. En annen medisin også under utvikling viste resultater der 27 prosent ikke viste tegn til forverring.

Alzheimers er den vanligste årsaken til demens, en av verdens største helsetrusler. Antallet mennesker som lever med demens globalt er anslått til å nesten tredobles til 153 millioner innen 2050, og eksperter har sagt at det utgjør en raskt voksende trussel mot fremtidige helse- og sosialsystemer i alle samfunn og land.

Begynnelsen på slutten

Alzheimer sykdom er den vanligste årsaken til demens. Illustrasjonsfoto. Foto: Chinnapong / Shutterstock / NTB

Resultatene er godt nytt i følge forskere og eksperter. Richard Oatley, lege og leder for forskning ved Alzheimer’s Society UK er begeistret.

– Dette kan være begynnelsen på slutten for Alzheimers sykdom, etter 20 år uten nye medisiner mot Alzheimers, har vi nå to potensielle nye medisiner på bare 12 måneder, og for første gang medisiner som ser ut til å bremse utviklingen av sykdommen, sier Oatly.

Dr. Susan Kolhaas også ved Alzheimer's Society UK fortalte at vi nå er på vei mot behandlinger mot Alzheimers som mange trodde ville være umulig for ti år siden, skriver BBC.

Hjerneblødning og død

Hjernehevelse forekom hos 24 prosent av de som gikk på medisinen. Foto: Radiological imaging / Shutterstock / NTB

Selv om medisinen gir rom for håp, meldte medisinselskapet om bivirkninger.

Hjernehevelse forekom hos 24 prosent av de som gikk på medisinen, med 6,1 prosent som opplevde symptomer, sa selskapet. Hjerneblødning forekom hos 31,4 prosent av de på medisinen.

Selskapet sa også at forekomsten av alvorlig hjernehevelse i studien var 1,6 prosent, inkludert to dødsfall som tilskrives tilstanden og et tredje dødsfall etter en hendelse med alvorlig hjernehevelse.