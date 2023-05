– Ukrainas væpnede styrker kan både gjennomføre offensiven og beholde forsvaret, sier USAs forsvarssjef til Voice of America.

Det har tidligere kommet litt motstridende signaler fra Pentagon om hvorvidt Ukraina vil være i stand til å ta opp kampen med russerne på okkupert jord.

De siste månedene har frontlinjene nærmest frosset fast. Men nå venter alle på den lenge varslede motoffensiven som kan skje når som helst.

– De er klare for både offensiven og forsvaret

Ukrainsk artilleri opererer i en posisjon nær Bakhmut under tunge kamper mot russiske styrker 13. april 2023. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX DAGENS BILDER

Ifølge general Milley har Ukraina nå mottatt de våpnene og den ammunisjonene de trenger for å starte offensiven.

I tillegg er ukrainske styrker fått opptrening i en rekke vestlige land, deriblant USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Polen, Sverige, Danmark og Norge.

I sum skal dette være tilstrekkelig til at USAs forsvarssjef mener tiden nå er inne til å slå til mot Russlands hær.

– De har mye planleggingsarbeid å gjøre, koordinering og så videre hvis de gjennomfører en offensiv operasjon, men de er klare for både offensiven og forsvaret, mener Mark Milley.

Enorme leveranser av våpen og ammunisjon



I begynnelsen av april var tonen mer dempet. Da sa generalen at det neppe ville la seg gjøre å kaste ut russerne i løpet av inneværende år.

Tidligere signaler fra USA har også gått i retning av at de har uttrykt tvil om hvorvidt ukrainerne er i stand til å nedkjempe russerne på okkupert jord.

I mellomtiden har flere brikker falt på plass. Store mengder vestlige våpen er nå på plass, inkludert moderne stridsvogner, luftvern, rakettsystemer og enorme mengder ammunisjon.

Norge har blant annet levert stridsvogner, NASAMS, ammunisjon, panservernraketter og pansrede personellkjøretøy.

– En svært, svært vanskelig militær oppgave

Å angripe er alltid mer risikabelt enn å forsvare seg, slik ukrainerne har gjort til nå, men Volodymyr Zelenskyj og hans forsvarsstab har hele tiden holdt fast på at målet er å jage samtlige russere ut av landet, inkludert Krimhalvøya.

– Det er en omfattende militær oppgave. Svært, svært vanskelig militær oppgave. Man snakker om et par hundre tusen russere som befinner seg i den okkuperte delen av Ukraina. Jeg sier ikke at det ikke lar seg gjøre, men jeg sier at det er en svært vanskelig oppgave, sa Milley i et intervju med det amerikanske nettstedet Defence One.

Har overkjørt russerne to ganger hittil



Russlands president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergej Shojgu og tidligere stasminister Dmitrj Medvedev under en tidligere markering av Seierens dag i Moskva.

Generalen viser til at ukrainske styrker ved to anledninger har klart å presse russerne på defensiven. Det skjedde under lynoffensiven i Kharkiv, og senere i Kherson. Da ble russerne nærmest overkjørt av de fremrykkende ukrainske troppene.

Denne gang har russerne hatt god tid til å forskanse seg og grave omfattende forsvarsverk. Likevel virker det ikke som om den ukrainske forsvarsledelsen lar seg skremme av det.

– Ukraina vil snart innlede motoffensiven mot russiske styrker i landet, sa president Volodymyr Zelenskyj da han onsdag møtte nordiske ledere i Helsingfors.

– Putin kan avslutte krigen i kveld

Hvem som vil gå seirende ut etter motoffensiven er det ingen som vet, men USA mener at det fortsatt er opp til russerne og ledelsen i Kreml hvor lenge krigen skal vare.

– Putin kunne gjøre det i kveld, han kan avslutte krigen i kveld. Selvfølgelig har han politiske begrensninger internt i russisk politikk. Men de er nødt til å finne ut av det fordi de ikke kommer til å vinne, understreker Mark Milley, ifølge Kyiv Independent.

I mellomtiden er det stille før stormen. Når offensiven settes i gang vil det trolig bli et av de blodigste slagene som er utkjempet på europeisk jord siden 2. verdenskrig.

