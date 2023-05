Det som Putin trodde skulle bli en «walk in the park», er i stedet blitt et blodig mareritt både for russiske og ukrainske soldater, og den ukrainske sivilbefolkningen.

Etter snart 15 måneders krig er det russiske lederskapet fortsatt langt unna sine uttalte mål om å «denazifisere» Ukraina. I stedet for militære triumfer, har Putins «spesialoperasjon» blitt en militær hengemyr for Russland.

Vladimir Putin besøker russiske styrker under en tidligere reise. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Selv ikke en by med 70.000 innbyggere, Bakhmut i Øst-Ukraina, har russiske styrker klart å gjenerobre etter nærmere ti måneder med intense kamper. De har pøst på med alt de har, men de ukrainske styrkene holder fortsatt stand, mot alle odds.

Enorme mengder vestlige våpen og ammunisjon er levert de siste månedene. I tillegg har titusenvis av soldater fått militær trening i vestlige land, også i Norge.

Nå venter alle på den lenge varslede ukrainske motoffensiven. Den ukrainske forsvarsministeren har varslet at alle forberedelser er gjort. De venter bare på det riktige, og avgjørende øyeblikket.

Forsvarsverker som savner sidestykke siden 2. verdenskrig

Det gjør også russerne. Ifølge satellittbilder fra Maxar har russerne bygd forsvarsverker som savner sidestykke siden 2. verdenskrig. Milevis med dype grøfter, minefelt og skyttergraver kombinert med dragetenner og andre hindre skal stanse fremrykkende ukrainere.

I stedet for å erobre mer land, har russerne innsett at de snart kommer på defensiven. Da gjelder det å bite seg fast i terrenget og holde på det de allerede har erobret.

Russland har bygget «omfattende systemer av militære defensive arbeider» i sørlige regioner som grenser til Ukraina, noe som indikerer at Kremls «dype bekymring», melder CNN.

Satellittbilde av dragetenner og russiske skyttergraver langs stranden vest for Yevpatoria, Krim 12. mars 2023. Foto: Maxar Technologies / Reuters

«Har gravd dypt inne i områder som Russland kontrollerer»

Ifølge britisk etterretning er det konstruert noen av de mest vidstrakte og komplekse defensive skyttergravene som verden har sett på mange tiår.

Forsvarsverkene går langs den nordlige grensen til det annekterte Krim, og godt innenfor Russlands sørlige Belgorod og Kursk-regioner.

«Disse forsvarsverkene er ikke bare nær de nåværende frontlinjene, men har også blitt gravd dypt inne i områder som Russland kontrollerer for tiden,» skriver etterretningstjenesten.

– De graver enorme forsvar

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov. Foto: Daniel Cole / AP

Dette tolkes som at russerne nå er mest opptatt av å holde på det de har, og at de frykter ukrainske angrep dypt inne på russisk-kontrollert territorium.

Britene mener russiske ledere nå er svært urolige for hva som kan komme. Også russiske militærbloggere har advart om at det kan komme et militært gjennombrudd i Russlands disfavør.

– Russland har sluttet å presse så hardt i nord, og i sør og sørvest ser de ut som om de kanskje forbereder seg på å trekke seg litt tilbake. De graver enorme forsvar i det sørlige området, fra Zaporizhzhia mot Krim, sier sikkerhets- og forsvarsanalytiker Michael Clarke til Sky News.

– Russland forbereder en katastrofe på egen jord

Ukrainas forsvarsminister, Oleksiy Reznikov, mener Russland «forbereder en katastrofe på egen jord» for å rettferdiggjøre tilbaketrekning i tilfelle ukrainsk suksess på slagmarken.

– Tross alt, tilfelle en ny suksess for den ukrainske hæren, som er absolutt forventet for dem også, er det nødvendig å forstå hvordan man selger dette internt i Russland, hvordan man presenterer det for folket, sier Reznikov til Interfax Ukraine.

Dersom noe skjer med et kraftverk, et vannkraftverk, et atomkraftverk, med risiko for befolkningen, eller andre hendelser som truer den russiske befolkningen, så mener han dette vil kreve umiddelbar oppmerksomhet fra Kreml, og at dette vil bli brukt for å forklare et nederlag og omrokkering av militære ressurser.

