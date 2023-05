Både Ukraina og Russland har slitt med å få skikkelig overtaket på luftrommet under krigen i Ukraina.

Tidligere i år ble det blant annet lekket en rekke hemmelige dokumenter som viser at Ukrainas luftvernkapasitet ikke lenger er som det en gang var.

Luftkrigeksperten Justin Bronk ved den britiske tenketanken Royal United Service Institute (Rusi) mener luftvern er avgjørende for Ukraina og at Russland kan ende opp med å dominere luftrommet om vestlige forsyninger av luftvern stopper.

Russland har i utgangspunktet alle forutsetningene for å ha overtaket i lufta. Både fordi de har flere fly og mer og bedre utstyr. Men ifølge Bronk, prioriterer de ikke luftrommet, fordi Ukraina ikke utgjør en stor nok risiko der.

Det vil kunne endre seg hvis Vesten støtter Ukraina med mer avanserte luftvernutstyr, og vestlige, moderne jagerfly. Noe som også vil få Russland til å våkne, mener Bronk.

Men i en ny episode av podkasten «Geopolitics Decanted» , gjengitt av Business Insider , advarer samme mann om utfordringene som kan dukke opp ved å gi Ukraina F-16-jagerfly.

Vil lett kunne se hvor F-16-flyene står

Ifølge Bronk krever F-16-flyene speisaltilpassede flybaser. Blant annet fordi luftinntaket under nesen på flyene er så stort at det «suger alt fra bakken direkte inn i det».

Derfor krever F-16 veldig rene og veldig godt vedlikeholdte flybaser, sier Bronk.

– Du må gjøre mye arbeid for å få de ukrainske, gamle, sovjetiske rullebanene i en ren nok tilstand til å bruke en F-16 uten stor risiko for at fremmedlegemer kommer inn og skader motorene, sier Bronk, og legger til at mange ukrainske flyplasser også er for korte til å kunne brukes av en fullastet F-16.

Bronk påpek at russiske satelitter og kilder på bakken lett vil kunne se på gjenoppbygging, og potensielt utvidelser, av ukrainske rullebaner hvor F-16-flyene vil ha base.

– Alle Ukrainas flybaser er innen rekkevidde, fordi hele landet er innen rekkevidde, for Russlands ballistiske missiler og kryssermissiler, påpeker Bronk i podkasten.

Ukraina trygler om å få F-16

Ukraina har i lang tid tryglet Nato og USA om å få jagerfly, da særlig F-16, for å bekjempe Russland i lufta.

Vestlige land har allerede sendt store mengder våpen og ammunisjon – inkludert stridsvogner, artilleri og guidede missiler – til Ukraina, men de har ennå ikke sendt jagerfly fordi de mener ukrainske jagerflypiloter ikke kan nok om vestlige fly og av frykt for å provosere Russland.

Den siste tiden har de likevel åpnet for muligheten for å sende noen vestlige jagerfly for å bistå Ukraina.

Polen og Slovakia har allerede blitt enige om å sende gamle jagerfly fra Sovjettiden, MiG-29. Dette er jagerfly ukrainerne allerede kjenner til.

