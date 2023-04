Eksperter: Derfor sender USA atomubåt til Sør-Korea

En amerikansk atomubåt av Ohio-klassen skal sendes til Sør-Korea. Det ble offentliggjort av USA gjennom avdukingen av «Washington-erklæringen» tidligere denne uken. Ifølge amerikanerne er dette et av de sterkeste tiltakene siden Den kalde krigen. Utplasseringen av den atomvåpenvæpnede ubåten kommer etter en lang rekke våpentester gjort av Sør-Koreas naboland Nord-Korea.

Ubåttypen USA planlegger å sende til området er en såkalt «stealth-ubåt» som skal være svært vanskelig å oppdage for potensielle fiender. Så hvorfor velger USA å offentliggjøre ubåtens generelle fremtidige posisjon og dermed redusere noe av ubåtens evne til å forbli skjult? Overfor CNN peker eksperter på de mulige årsakene.

Tidligere offiser: Gir Nord-Korea en fordel

Tidligere sjef for den amerikanske stillehavsflåtes etterretningssenter, Carl Schuster, mener en utplassering av en amerikansk atomvåpenbevæpnet ubåt i en sørkoreansk havn er en ren symbolsk handling. Begrunnelsen hans er at ubåtens avskrekkingsevne reduseres så fort potensielle fiender vet hvor den befinner seg

– Kjernefysisk avskrekking krever at en motstander ikke vet nøyaktig omfang, posisjon eller når atomvåpen kan bli brukt, selv om motstanderen kjenner til eksistensen og omfanget av atommaktens våpen, sier Schuster til CNN.

Han påpeker at amerikanske ubåter utstyrt med ballistiske atommissiler kan angripe Nord-Korea fra avstander på flere tusen kilometer, og at det så å si hadde vært umulig for Nord-Korea å oppdage den aktuelle ubåten på slike avstander. Med en gang en ubåt skal utplasseres til Sør-Korea får Nord-Korea få en fordel.

Forberedelser på å ta imot en atomubåt må starte et til to døgn før ubåten ankommer, opplyser den tidligere marineoffiseren. Dette gjør ubåten sårbar.

– Hvis Kim Jong-un er ute etter et overraskelsesangrep har vi gitt ham ubåtens plassering og tiden den vil være der.

– Sender et budskap om kjernefysisk gjengjeldelse



USA har fløyet flere oppdrag med strategiske bombefly av typen B-52 i området rundt Koreahalvøya for å bekrefte sin støtte til Sør-Korea. Disse flyene kan bære atomvåpen. Samtidig har flere sørkoreanere tatt til orde for at landet må skaffe seg atomvåpen selv for å stå i mot trusselen fra nord, noe USA ikke ønsker, ifølge CNN.

Forskeren Kim Jung-sup ved Senter for forsvarsstudier på Sejong-instituttet i Sør-Koreas hovedstad Seoul mener planene om å sende atomubåten til Sør-Korea skal poengtere USAs posisjon som atommakt og alliert av Sør-Korea overfor Nord-Korea.

– De er strategiske ressurser som sender et budskap om kjernefysisk gjengjeldelse mot Nord-Korea, sier forskeren.

Forsker: Da har de feilet

Hvis USA og Sør-Korea hadde sett seg nødt til å avfyre kjernefysiske våpen mot Nord-Korea har de amerikanske ubåtenes oppdrag feilet, mener forskeren Drew Thompson ved Lee Kuan Yew-instituttet ved Det nasjonale universitetet i Singapore.

Han sier at atomvåpenbevæpnede ubåters hovedoppdrag er å ikke bruke atomvåpen. De skal fungere som et forsikrende og avskrekkende element. Må ubåtene bruke atomvåpen har de dermed feilet.