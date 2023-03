– Det er det samme hver dag med disse bombene og missilene, sier 70 år gamle Nadezhda til nyhetsbyrået AFP. Hun er på vei hjem med en pose med nødprovianter i byen Avdijivka i Ukraina. Rundt henne er det halvveis sammenraste boligblokker og ruiner.

Kampene i Avdijivka strekker seg lengre tilbake enn de i Bakhmut, noen mil lengre nord, også det i Donetsk fylke. Russiske styrker, sammen med russiskstøttede opprørere har forsøkt å få kontroll over byen siden den ukrainske revolusjonen i 2014.

– De treffer oss med ti-tolv raketter om dagen, om ikke 14, sier Vitalij Barabasj i lokale militære administrasjonen i byen.

– Missilene blir større og større, akkurat som skadeomfanget. Bygningene kollapser bokstavelig talt. De kommer til å ødelegge alt her, sier Ruslan Surnov til AFP. Han leder et lokalt senter der de deler ut nødprovianter.

Lokalbefolkningen i Avdiivka er godt vant med krig. Byen har vært i frontlinjen mellom ukrainske og russiske styrker i åtte år. Foto: Aris Messinis / AFP

Det nye Bakhmut

Kampene i Bakhmut har pågått i 13 måneder. Fortsatt holder ukrainske styrker stand, selv om de er nær omringet av russiske styrker. Kampene er de lengste og blodigste siden Russland invaderte landet i 2022.

Nå rettes et stadig økende fokus mot Avdijivka, drøye fem mil lengre sør. Ifølge den amerikanske tenketanken Institute for Study of War (ISW), har russiske fremrykninger nord for byen gjort at den risikerer å bli nær omringet, som Bakhmut.

Ifølge ISW har russiske styrker lidd store tap i forsøket og at det trolig er et forsøk på å lede ukrainske styrker bort fra Bakhmut.

Byen Avdijivka ligger like nord for fylkeshovedstaden Donetsk i Ukraina. Ifølge dette kartet fra ISW skal russiske styrker (markert i rødt) forsøke å omringe byen. Den sorte streken viser områder russiskstøttede separatister kontrollerte før Russlands invasjon februar 2022. Foto: Skjermdump ISW

– Kan bli enda en kjøttkvern

Avdijivka er kun 13 kilometer nord for Donetsk by, som er under kontroll av de russiskstøttede separatistene i Donetsk fylke.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Avdijivka har også vært under press lenge, og situasjonen minner om Bakhmut for noen måneder siden, der russerne ikke har trengt inn i byen enda, men presser på flankene. Her har også russerne til hensikt å presse de ukrainske styrkene bort fra Donetsk by for å lette presset fra ukrainsk artilleri mot fylkeshovedstaden, sier Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen til ABC Nyheter

«ISW vurderer det slik at den russiske våroffensiven trolig er på vei mot sin kulminering og russiske styrker kan forsøke å intensivere angrep i et forsøk på å få marginale fremrykninger før de mister initiativet til Ukraina. Det er mulig at russiske fremrykninger kan tvinge Ukraina til å trekke seg ut av Bakhmut og/eller Avdijivka, selv om ingen av delene virker sannsynlig pr nå», skriver ISW i sin dagsrapport tirsdag.

– Avdijivka kan få en tilsvarende rolle som Bakhmut dersom russerne kan konsentrere nok styrker som tvinger ukrainerne til å reagere. Men det kan også føre til at du får en tilsvarende slitasje på de russiske styrkene, og at Avdijivka blir enda en kjøttkvern på Donbas-fronten, utdyper Ydstebø.

De fleste har rømt byen

Frivillige leverer nødprovianter til lokalbefolkningen i Avdiivka. De få tusen som er igjen i byen har forskanset seg i kjellere og bunkers. Foto: Instagram @volunteeer.home / Reuters

Avdijivka hadde før krigen en befolkning på over 30.000 innbyggere. Ifølge Vitalij Barabasj i den lokale militære administrasjonen er det nå kun drøye 2300 mennesker igjen i byen, ett år inn i krigen.

Vitalij Barabasj forteller at de har evakuert over 150 personer fra byen, kun de tre siste ukene.

– Vi hadde 47 barn fortsatt i byen, i dag er det kun åtte igjen, sier han til AFP.

De som er igjen i byen oppholder seg i kjellere i sentrum. De har levd månedsvis uten rent vann, gass eller strøm.

Frykter ikke russerne

Lokalbefolkningen frykter missilene mer enn de russiske bakkestyrkene. Selv om russiske styrker forsøker å omringe byen, slik de i månedsvis har forsøkt med Bakhmut.

– Byen har vært på frontlinjen i mer enn åtte år. Det er en skikkelig frontlinje med forsterkninger i betong og bunkere, sier Surnov.

– Det er en skikkelig festning. Bedre beskyttet enn Bakhmut, utdyper han.

For 70 år gamle Nadezhda handler bekymringene om noe helt annet.

– Vi skulle gjerne hatt litt regn til hagen. Vi skulle egentlig allerede startet med plantingen, men jorden er helt tørr. Alle disse eksplosjonene påvirker også regnskyene. Resultatet er at vi ikke har noe.

Kilder: France24, scmp.com, understandingwar.org, NTB