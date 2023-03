Angrepene har blant annet rammet Slavjansk og Kramatorsk, begge byer i Donetsk fylke øst i Ukraina. De ligger nordvest for Bakhmut, der krigens hittil blodigste slag fortsatt pågår.

Det er ikke kommet meldinger om at sivile er såret eller drept i angrepene, ifølge The Guardian , som viser til opplysninger fra generalstaben i det ukrainske forsvaret.

Russiske styrker har samtidig sikret seg marginal framgang i og rundt Bakhmut, melder Institute of The Study of War tirsdag morgen. Den amerikanske tankesmia melder også at russiske styrker har satt opp farten i sine operasjoner ved Avdijivka, som ligger lenger sør i Donetsk fylke.