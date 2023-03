I et åpent brev til Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, publisert av Wagners pressetjeneste, hevder Jevgenij Prigozjin at en offensiv er planlagt i slutten av mars eller starten av april.

Ifølge ham vil den ukrainske hæren ta sikte på å avskjære Wagners leiesoldater fra hovedgruppen av russiske soldater i Øst-Ukraina.

Prigozjin ber Sjoigu om å gjøre alt han kan for å unngå at det skjer og legger til at et slikt scenario kan ha «negative konsekvenser» for Russlands militære innsats i Ukraina.

Prigozjin sier videre at Wagner-styrkene kontrollerer 70 prosent av den østukrainske byen Bakhmut, der de i månedsvis har vært i harde kamper mot ukrainske styrker.

Russland har pekt ut Bakhmut som et prioritert mål som del av strategien for å ta kontroll over Donbas-regionen i den østlige delen av Ukraina.

Video: Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone