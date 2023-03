Tabloidene har gjerne kalt ham «Putins kokk». Først opererte han mest i skyggene, det var mer rykter om at oligarken sto bak den notoriske russiske Wagner-leiesoldatgruppen. De var sett i Donbas, i Afrika og anklaget for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2016.

Offisielt eksisterte ikke gruppen, offisielt hadde han ingenting med den å gjøre. han saksøkte de som påsto noe annet. I dag omfavner han ryktet og holder nesten daglige oppdateringer fra fronten gjennom det russiske sosiale mediet Telegram.

Jevgenij Prigozjin (61) har blitt en del av makteliten i Russland og en av president Vladimir Putins viktigste brikker i spillet om å få kontroll over Donbas i Ukraina.

Sonet flere år i fengsel

Prigozjin er fra samme hjemby som presidenten, St. Petersburg. Hans første møte med fengselssystemet kom i 1979. Da var han kun 18 år gammel, og ble dømt til to og et halvt års fengsel for tyveri. To år senere fikk han en ny dom, på 13 års fengsel for tyveri og ran. Han sonet ni av årene, før han slapp ut igjen.

I kjølvannet av Sovjetunionens fall, kjøpte han flere pølseboder i St. Petersburg, og etter noen år hadde han bygget seg såpass opp at han kunne åpne eksklusive restauranter i byen. Det var trolig da han først kom i kontakt med makteliten i byen, og det som senere skulle bli landets president, Vladimir Putin.

En av restaurantene, New Island, en restaurantbåt som seilet opp og ned elven Neva, ble spesielt godt likt av Putin. Først ble Putin tatt med dit som ordførerens nye nestkommanderende, så ble han ordfører selv, før den tidligere KGB-toppen endte opp i Kreml.

Serverte gjestene personlig

Putin begynte å ta utenlandske gjester til restaurantbåten og ble personlig servert av eieren selv. Både Frankrikes president Jacques Chirac og USAs president George W. Bush har vært gjester sammen med Putin på Prigozjins luksusrestauranter.

– Han så at jeg ikke hadde noen problem med å personlig servere til høyt verdsatte gjester personlig, sa Prigozjin om den første tiden i et intervju gjengitt av BBC.

I 2003 feiret Putin bursdagen sin på restaurantbåten til Prigozjin. I årene som fulgte fikk Prigozjins cateringselskap Concord kontrakter om å servere mat til Kreml, militæret og offentlige skoler. Det var her kallenavnet «Putins kokk» oppsto.

Jevgenij Prigozjin fikk Vladimir Putins respekt da han selv serverte gjestene på luksusrestaurantene sine i St. Petersburg. Samarbeidet mellom de to har sikret Prigozjin kallenavnet «Putin kokk». Foto: AP

Fra pølseselger til leiesoldat-oligark

I 2014 kom de første meldingene om at Prigozjin kanskje ikke var en tradisjonell forretningsmann. Hans navn ble koblet til en mystisk leiesoldat-gruppe, som kjempet sammen med separatister mot ukrainske styrker i Donbas i kjølvannet av den ukrainske revolusjonen samme år og bidro under annekteringen av Krimhalvøya.

Gruppen skal ha fått navnet etter den tyske komponisten Richard Wagner, som også var kallenavnet til den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin. Han grunnla gruppen med Prigozjins økonomiske støtte. Wagner var også favoritt-komponisten til Adolf Hitler og Utkin skal ha hatt en stor fascinasjon for «Det tredje riket». Flere elementer av gruppen er koblet til høyreekstremisme og nynazisme, til tross for at de offisielt er i Ukraina for å kjempe mot det president Putin kaller «ukrainske nazister».

Wagner-gruppens leder Jevgenij Progzjin har selv rapportert fra fronten der hans leiesoldater er blant styrkene som forsøker å få kontroll over den ukrainske byen Bakhmut. Foto: Prigozjins pressetjeneste via AP / NTB Foto: NTB

Krigsforbrytelser

Wagnergruppen har også dukket opp i flere afrikanske land som Mali, Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Libya. De skal også ha vært til stede under den syriske borgerkrigen for å støtte Syrias president og Russland-støttespiller Bashar al-Assad.

Wagner-soldater er anklaget for flere krigsforbrytelser, som å ha torturert en syrisk fange med en slegge, før de skal ha kappet av hodet hans og brent liket i 2017. Også da gruppen ble en del av invasjonskrigen i Ukraina i 2022 kom det videoer som skal vise fanger, tilsynelatende tidligere Wagner-soldater, som blir drept med slegge av Wagner-gruppen.

– Når man setter inn Wagner, så kan de løse oppgaver man ikke vil at russiske soldater skal løse. Skulle det gå skikkelig galt, så gjør det ingenting, sammenlignet med om man hadde satt inn russiske enheter. Om noen dør i et privat selskap, så trenger ikke president Vladimir Putin bry seg om det.

Slik oppsummerte den tidligere lederen for Försvarets underrättelseskola i Sverige, oberstløytnant Jörgen Elfving Wagner-gruppen overfor TT våren 2022.

Leiesoldater og trollfabrikker

Prigozjin nektet i flere år for å ha hatt noe med Wagner-gruppen å gjøre, og gikk så langt at han saksøkte flere som anklaget ham for å stå bak gruppen. Men i september i fjor fikk pipen en annen lyd da han erkjente å stå bak gruppen helt siden den ble opprettet i 2014.

Han har i flere år vært underlagt sanksjoner fra både USA og EU.

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller fastslo at den russiske trollfabrikken Internet Research Agency (IRA) forsøkte å blande seg inn i den amerikanske valgkampen i 2016 med kampanjer på sosiale medier, da Donald Trump ble valgt til amerikansk president. I likhet med Wagner-gruppen, har Prigozjin nektet for å ha noe med IRA å gjøre, før han i februar i år bekreftet at han startet og drev trollfabrikken.

Nøler ikke i skittent spill

Siden i fjor høst har han blitt stadig mer delaktig i informasjonskampanjen og har gitt nesten daglige oppdateringer fra slagmarken via uttalelser fra det tidligere nevnte cateringselskapet Concord. Han har filmet flere videoer der han selv er nær slagmarken i Ukraina og forteller om fremskritt på slagmarken, og et stadig mer anstrengt forhold til resten av den russiske militære ledelsen.

Han fikk også mye oppmerksomhet da han personlig dukket opp i russiske fangeleire og lovet amnesti til innsatte om de ville verve seg til leiesoldat-gruppen. Etter å ha kritisert den russiske forsvarsministeren fikk han ikke lenger verve nye leiesoldater i russiske fengsler.

Ifølge den russiske journalisten Ilja Zhegulev, er det ikke tilfeldig at Putin har gitt Prigozjin så mye makt. Hun har studert Prigozjin gjennom flere år.

– Han har aldri nølt med å utføre skittent spill og ryktet hans har ingenting å tape på det, sier hun til BBC. Hun påpeker også at hans fortid som kriminell i ungdommen faktisk spiller til hans fordel.

– Putin liker ikke folk med et upåklagelig rent rykte for de er vanskeligere å kontrollere. Sett fra dette synspunktet, var Prigozjin den ideelle kandidaten.

Kilder: BBC, ZDF, NTB, TT, Wikipedia