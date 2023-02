Carola Häggkvist (56) kjærlighetsliv har ikke bare vært en dans på roser. Mellom 1990 og 2000 var hun gift med den tidligere norske predikanten Runar Sørgaard. Sammen har de sønnen Amadeus.

I et intervju med magasinet Elle åpner hun opp om nedturer i livet. En stor nedtur kom da Carola var 28 år. Hun forteller at hun følte seg så dårlig i kroppen at hun lurte på hvordan hun skulle overleve.

– Hele følelseslivet mitt var kaos. Forholdet til Runar, at jeg ble så fulgt av media. Jeg trengte alenetid. Jeg trengte å gjøre noe vanlig, så jeg jobbet ekstra i en butikk. Jeg kastet opp fordi jeg følte meg så dårlig, sier Carola til Elle.

– Det var en stor sorg

Men det var ikke Carolas største krise i livet.

Carola og Runar Sørgaard var gift i ti år. Bildet er fra 1997. Foto: NTB

– Min verste livskrise var da jeg begravde hjertet mitt levende. Det var en kjærlighetskrise. Det var ikke Runars kjærlighet. Jeg har hatt noen virkelig store kjærligheter i livet mitt. Dette var en av de når alt er rett. Jeg følte at det kunne bli noe bra. Og jeg kjempet for det. Men vi klarte det ikke. Det var en stor sorg. Hjertet mitt ble lukket for andre etter det. Jeg sammenlignet alle med ham. Det gjør jeg ikke lenger, forteller Carola.

I dag er Carola singel, og hun er ærlig på at hun rett og slett ikke har truffet den rette.

Stor jubileumskonsert

16 år gammel slo Carola Häggkvist gjennom med låten låten «Främling» i den svenske Melodifestivalen, hvor Carola stakk av med seieren. I Eurovision Song Contest 1983 i München, endte den på tredjeplass.

Singelen «Främling» gikk hen og ble en stor hit i store deler av Europa, og det påfølgende albumet fra Carola solgte i én million eksemplarer i Skandinavia.

27. mai i år skal Carola feire at det er 40 år siden hun slo gjennom med sangen. Artisten skal feire jubileet med en stor konsert i Avicii-arenaen i Stockholm, ifølge Dagens Nyheter.