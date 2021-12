Carola og datteren Zoe (12) sov i hjemmet, et gammelt trehus ved Steninge Slott, da den svenske sølvstrupen våknet av brannalarmen natt til tirsdag.

– Jeg våknet med et rykk klokken 04.20 da både brannalarmen og lukten av røyk slo mot meg i soverommet, forteller Häggkvist på sin egen instagram-profil.

Dramaet er også omtalt av blant annet Expressen.

Tok fyr i sengetøy

Det hadde tatt fyr i en del av sengetøyet til datteren som følge av at en varmeovn hadde stått for nært. Carola klarte raskt å slukke brannen, men slet med å få stanset brannalarmen. Både hun og datteren slapp uskadet fra brannen.

Hun fryktet at alarmen skulle vekke hele slottsparken. Ifølge VG er det mange boliger i parken ved Steninge Slott.

Datteren hadde derimot ikke våknet av verken brannen eller alarmen så hun var lykkelig uvitende til dramaet til neste morgen.

Fikk hjelp av ekskjæresten

Det hele endte med at Häggkvist måtte løpe over til naboen, ekskjæresten Jimmy Källqvist, for å få hjelp til å få slått av alarmen.

Hun forklarer i innlegget at huset er gammelt med dårlig isolering, så det var nødvendig å ha ovnene på nattestid når temperaturen blir kald.

I en oppdatering senere på dagen fortalte hun at det fortsatt luktet røyk i boligen.

– Vi bør bli bedre forberedt med brannstiger og de funksjoner som redder liv. Også la varmeelementer stå på mer sikker avstand, avslutter hun innlegget.