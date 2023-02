Ukraina-krigen nærmer seg ettårsmerket.

Ifølge Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin vil krigen vare i mange år.

En ting er i alle fall sikkert, og det er at de to partene fortsatt er langt unna en fredsavtale. Forhandlinger har stoppet helt opp, og frontene en steile.

Det er uaktuelt for Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj å gi fra seg noe form for territorium til Russland. De har til og med gitt uttrykk for at de ikke vil gi seg før de har tatt tilbake Krim-halvøya, som Russland ulovlig annekterte i 2014.

Mens å komme ut av krigen med ingenting, eller i verste fall til og med uten Krim-halvøya, er noe Russlands president Vladimir Putin aldri vil godta.

Det ser dermed ut til at denne krigen vil avgjøres på slagmarken.

– Vil åpne en «Pandoras eske»

I et intervju med den amerikanske radiokanalen NPR , gjengitt av Business Insider, fraråder USAs utenriksminister Antony Blinken, Ukraina å gi fra seg territorium til Russland.

– Hvis vi ratifiserer beslagleggelsen av land av et annet land og sier «Det er greit, du kan gå inn og ta det med makt og beholde det», vil det åpne en «Pandoras eske» rundt om i verden. Da vil andre land kunne angripe og si: «Vel, vi vil gjøre det samme og slippe unna med det», sier Blinken.

Det er ikke første gang problemstillingen blir tatt opp. Flere vestlige ledere og tjenestemenn har gjentatte ganger advart om at hvis Russland vinner i Ukraina, kan det inspirere andre verdensledere med imperialistiske ambisjoner til å handle på dem.

Gir Putin skylden

Blinken går også langt i å gi Putin skylden for at en fredsavtale er så fjernt.

– Vladimir Putin må gi opp forestillingen om at Ukraina ikke er sitt eget land, at det må slettes fra kartene og legges inn i Russland. Han har allerede feilet med det. Men han ser ut til å fortsatt tro det er det han prøver å oppnå. Med mindre han går bort fra den forestillingen, er det vanskelig å se hvordan fred er veien videre, sier han.

Russlands president Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel / Sputnik / AFP / NTB

I september forsøkte Russland å annektere de ukrainske regionene Donetsk. Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

De fleste FN-land fordømte dette som en ulovlig handling, og regionene er fortsatt internasjonalt anerkjent som deler av Ukraina, selv om Russland hevder de er russiske.

De russiske styrkene okkuperer imidlertid ikke disse regionene fullt ut, og noen steder har de til og med tapt terreng til Ukraina i tiden etter den ulovlige annekteringen.