Nye historier fra russiske soldater føyer seg inn i rekken av rystende skildringer fra krigen i Ukraina . CNN har snakket med en rekke russiske soldater, som har blitt tatt til fange av ukrainske styrker.

Kanalen forteller også den rystende historien til Viktor Sevalnev. Han var en domfelt russer, som hadde sittet i fengsel for ran og vold. Sevalnev ble sendt fra fengselet for å krige for Russland i Ukraina. De fleste av Sevalnevs medsoldater ble drept i et angrep på en fabrikk utenfor Soledar. Sevalnev skal senere ha dødd av skader påført under krigen.

«Jeg blir tatt for å bli skutt. Jeg mistet mange mennesker der. Husk dette: ikke send flere folk hit. Det er nok, de vil drepe oss alle».

Det skulle bli den siste meldingen Sevalnev sendte.

Fryktet henrettelse

I en lydmelding til kona sa Sevalnev at han fryktet at tjenestemenn fra det russiske forsvarsdepartementet snart ville hente ham fra sykehussengen, hvor han tok opp lydmeldingen, for å deretter bli henrettet. Noen dager senere ble liket hans returnert til kona hans i Moskva i en lukket kiste.

Sevalnev og flere fanger CNN har snakket med, kan indikere en ny trend. De fangende russerne sier nemlig at de er ansatt i det russiske forsvarsdepartementet. En ukrainsk tjenestemann bekrefter overfor CNN at russiske soldater som nylig ble tatt til fange av ukrainske styrker hadde sagt at de var direkte ansatt av departementet.

Det russiske forsvarsdepartementet har blitt bedt om en kommentar fra CNN, men de har ikke svart på henvendelsen.

– Kjøttkvernen

Sjef for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har lovet å benåde de fangene som verver seg som leiesoldat på russisk side om de overlever seks måneder i Ukraina. Foto: AP / NTB

Forrige uke hevdet Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin at gruppen ikke lenger rekrutterer straffedømte i russiske fengsler.

– Rekrutteringen av innsatte fanger har stanset fullstendig, sa Prigozjin.

Det er fra tidligere kjent at Wagner-gruppen rekrutterte soldater fra russiske fengsler mot løfter om benådning hvis de overlevde seks måneder i krigen i Ukraina.

En annen russisk soldat, som nå er blitt tatt til fange av ukrainerne, har også latt seg intervjue av CNN. Han beskriver katastrofale russiske tap.

– Vår tropp var 130 personer. Vi har trolig 40 igjen.

Han beskriver troppen sin med ett ord:

– Kjøttkvernen.

