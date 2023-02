Kina truer USA med gjengjeldelse

Uttalelsen kom fra utenriksdepartementets talsperson Wang Wenbin på en pressekonferanse onsdag.

Lovnadene om gjengjeldelse kommer etter at USA 4. februar skjøt ned en kinesisk ballong, og sa at de ville sanksjonere seks selskaper knyttet til Kinas overvåkingsprogram.

Ballongferden har fått politiske konsekvenser for forholdet mellom USA og Kina. USAs utenriksminister Antony Blinken skulle egentlig reist til Kina i forrige uke, men avlyste i siste liten for å unngå at ballongen skulle dominere møtene.

Kina har i etterkant anklaget USA for å ha sluppet over ti ballonger som deretter fløy ulovlig inn i kinesisk luftrom, siden mai 2022.