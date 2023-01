I sin nyeste oppdatering om krigen i Ukraina, skriver den amerikanske tankesmien Institute for the study of war ( ISW) at de russiske styrkene har gjenopptatt flere offensive operasjoner i regionene Zaporizjzja og Donetsk, øst i Ukraina.

Det skal være snakk om bakkeangrep ved to hovedsektorer ved frontlinjen i løpet av de siste dagene, ifølge ISW.

– Avgjørende offensiv

Videre skriver tankesmien at ukrainske tjenestemenn har registrert at Russlands styrker opererer i mindre grupper på ti til 15 personer. Hensikten med disse små angrepsgruppene skal være splitte og distrahere styrkene til Ukraina.

– Russiske styrker kan starte delvis ødeleggerne angrep over store deler av frontlinjen i Ukraina, for å spre og distrahere de ukrainske styrkene og starte en avgjørende offensiv i Luhansk, skriver ISW.

Onsdag bestemte Tyskland og USA seg for å sende stridsvogner til Ukraina, og flere andre land fulgte etter med sine egne kunngjøringer – deriblant Norge.

Kreml og russiske militærbloggere forsøker å underdrive betydningen av leveranse. Dette indikerer sannsynligvis at Russland finner leveransene fra Vesten truende for deres planer, ifølge ISW.

Hevder Kreml prøver å bagatellisere

En ny ordre om mobilisering fra president Vladimir Putin kan også komme.

– Kreml forsøker å bagatellisere nye restriksjoner mot å krysse den russiske grensen, sannsynligvis i et forsøk på å begrense panikk i det russiske samfunnet rundt en sannsynlig andre mobiliseringsbølge, skriver ISW.

Tankesmien nevner også i sin deres siste rapport at ukrainske styrker sannsynligvis har gjort fremskritt i byen Kreminna i Luhansk-regionen.