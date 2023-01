Dagen før det USA-ledede forsvarsmøtet ved Ramstein-basen i Tyskland gikk av stabelen dukket det opp bilder på sosiale medier som viser forsvarsinstallasjoner som står på, eller er i ferd med å bli plassert på, toppen av bygninger i Moskva.

Bygningene det gjelder tilhører i hovedsak det russiske forsvaret og regjeringen, melder The Guardians Moskva-korrespondent Andrew Roth, som befinner seg i den russiske hovedstaden.

Tiltaket kan sees som et signal på at Vladimir Putin og resten av Kreml forbereder seg på et mulig angrep på Russlands hovedsete. Eller?

– Spill for galleriet

Russland-ekspert i Forsvaret Karen-Anna Eggen stiller seg tvilende til dette. Hun ser utplasseringen av luftvern som nok et skremselsknep fra Kremls side.

Russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier Karen-Anna Eggen. Foto: Forsvaret

– Min lesning av plasseringen av luftvern på bygninger i hovedstaden er at det er et spill for galleriet, sier Eggen til ABC Nyheter.

Jo mer de klarer å overbevise det russiske folk om at Vesten og Nato, som en angripende makt, truer Russland, jo mer vil folk støtte den videre krigføringen i Ukraina.

– Kreml har behov for å samle befolkningen og har ikke stort annet å spille på enn fortellingen om at Russland er truet. Militariseringen av samfunnet i Russland er i full sving og krigsretorikken bør også sees i sammenheng med den påbegynte mobiliseringen og videre støtte til mobiliseringsbølgene vi vil se i 2023, forteller Eggen.

– Har absolutt en dramatisk effekt

Nyheten om utplasserte luftvernsystem, som skal være av typen Pantsir, kommer direkte fra pro-Kreml-kilder, noe som tyder på at det er ønsket fra regjeringens side at nyheten når ut til folket, og ikke en lekkasje.

Luftvernsystemet er egnet til å avskjære fly, helikopter og kryssermissiler. Ifølge det russiske forsvaret er de også egnet til å ta mindre mål, som for eksempel droner.

Men hva har Russland å vinne på å fremstille seg selv som truet?

Ifølge Eggen er det nettopp slik de kan vinne oppslutning blant det russiske folk.

– De har behov for å samle befolkningen rundt trusselen om et nærstående angrep fra Vesten. Plassering av luftvern på bygningen ser jeg i sammenheng med dette, og har absolutt en dramatisk effekt, sier Eggen.

Russiske folk gjennomfører et ritualistisk bad i området hvor Putin-eiendommen «sjelens tempel» skal ligge. Palasset skal være et sted for ro og sjelefred. Foto: mitri Lovetsky / AP/NTB

Ruster opp rundt Putin-eiendommen «sjelens tempel»

Den uavhengige russisk- og engelskspråklige nettavisen Meduza gikk ut 23. januar og hevdet at Russland også har plassert luftvern ved president Vladimir Putins palass i Valdaj i Novgorod oblast i Russland. Ifølge Novaja Gazeta, som ble grunnlagt av nobelprisvinneren Dmitrij Muratov, skal det være snakk om luftvernsystemer ala Pantsir-S1, som deres egne journalister har observert på forsvarsbygninger i Moskva.

Palasset bærer kallenavnet «Sjelens tempel» og ligger godt gjemt i et skogsholdt langs Valdajsjøen. Angivelig skal det være innbyggere i Novgorod som har varslet om utplasseringen av luftvern. De hevder at palasset og området rundt er «kampklar». Dersom dette stemmer, kan det være et tegn på at utplasseringen av luftvern har ønsket effekt, og blir lagt godt merke til av befolkningen.