Putins nye militærsjef blir regnet som en av Putins aller viktigste og innflytelsesrike generaler. Han har ansvar som den øverste militærsjefen i Russlands angrepskrig Ukraina, og et spesialansvar for de luftbårne styrkene.

Teplinskij er en respektert sjef i den russiske hæren. Han omtales som en dyktig og pragmatisk sjef og ledet den vellykkede tilbaketrekningen fra området vest for Dnipro i november i fjor. Teplinskij regnes som en av Russlands viktigste operative befal i Ukraina, skriver The Guardian.

Avgjørelsen om å fjerne Teplinskij fra stillingen kommer etter at general Valerij Gerasimov ble satt til leder for russiske styrker 11. januar.

Generaloberst Mikhail Teplinskij Foto: Russlands Forsvarsdepartement

– Et annet symptom på fortsatt splittelse innenfor seniorhierarkiet

I sin siste etterretningsoppdatering skriver Forsvarsdepartementet (MoD) at generalobersten fjernes som en direkte følge av uro internt i toppledelsen i Kreml, skriver britiske Evening Standard.

– Teplinskijs avskjedigelse er sannsynligvis et annet symptom på fortsatt splittelse innenfor seniorhierarkiet til Russlands operasjon når general Valerij Gerasimov forsøker å påtvinge sin personlige autoritet, heter det i etterretningens tolkning av Putins siste omrokkering.

Upopulære disiplinær-regler



Det vises også til rapporter hvor Gerasimovs autoritet blir trukket i tvil.

Han skal blant annet ha forsøkt å skjerpe den interne disiplinen i de russiske styrkene når det gjelder bruk av uniformer, bruk av sivile kjøretøy, bruk av private mobiltelefoner og forbud mot ikke-standard hårklipp.

De nye reglene skal ha falt i dårlig jord både hos befal og menige, og omtales som «farseaktige».

Ifølge Ukrinform er det uvisst om Teplinskij fortsatt vil beholde sin posisjon som sjef for de luftbårne styrkene, et ansvar som også har vært tillagt den erfarne generalobersten, og som han har mottatt ros for under krigen.