Margus Laidre ble mandag beordret til å forlate landet innen 7. februar, opplyser det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Estlands diplomatiske representasjon vil fra nå av bli nedgradert til leder for EU-landets arbeid i Moskva, skriver de videre.

Det er første gang Russland har utvist en ambassadør for et EU-land siden invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor.

Grepet blir gjort som gjengjeldelse for at Estland har redusert størrelsen på Russlands ambassade i den estiske hovedstaden Tallinn, opplyser departementet.

– De siste årene har den estiske regjeringen målrettet ødelagt hele spekteret av forholdet til Russland. Total russofobi, dyrking av fiendtlighet mot landet vårt har økt på grunn av regjeringen i Tallinn og blitt en del av statlig politikk, heter det i uttalelsen.

Nå slår Estland tilbake, og utviser Russlands ambassadør i Tallinn.

Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu sier utvisningen av den russiske ambassadøren er i tråd Wien-konvensjonen for diplomatisk samkvems prinsipp om likhet.

Estland er en trofast alliert av Ukraina, og har den siste tiden tatt til orde for at vestlige land skal sende moderne stridsvogner til ukrainerne. Estland var inntil 1991 en del av Sovjetunionen, og har selv et vanskelig forhold til Russland.