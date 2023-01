Hovedårsaken til at amerikanske myndigheter nå oppfordrer Ukraina til å være tålmodig, er mangel på våpen som kan utgjøre X-faktoren i møte med russiske styrker.

Derfor ber de Ukraina om å vente med å starte en større offensiv til den siste forsyningen av amerikanske våpen er på plass og opplæring er gitt.

Da Ukraina fikk tilgang på rakettsystemet HIMARS, var det flere eksperter som mente våpenet ble en gamechanger. Presisjonsvåpenet har vist seg å være svært effektivt til å slå ut russiske ammunisjonslagre, kommandoposter, artilleri og større konsentrasjoner av soldater.

Trenger tyngre våpen for å gjenerobre okkupert land



De siste månedene har frontene stått nærmest stille, men artilleriduellene fortsetter, og tapene på begge sider er svært store.

Ukraina har gjentatt ganger etterspurt tyngre våpen for å kunne bryte gjennom de russiske forsvarsverkene og gjenerobre okkupert territorium, men har bare delvis fått gjennomslag for sine ønsker.

Fortsatt mangler Ukraina moderne stridsvogner, avanserte kampfly og langtrekkende våpensystem som kan slå ut russiske styrker på lang avstand.

Bruker ammunisjonslagre i flere land



USAs forsvarssjef Mark Milley. Foto: Susan Walsh / AP / NTB Foto: NTB

Ukraina har mottatt mye luftvern, og nå får de også amerikanske Patriot. Likevel er behovene nærmest uendelige, og forbruket av ammunisjon er nå så stort at USA må bruke lagre i flere allierte land for at ikke Ukraina skal gå tom.

Det er på denne bakgrunn Det hvite hus ber den ukrainske regjeringen avvente en ny offensiv.

Ifølge et anonymt medlem av administrasjonen til den amerikanske presidenten, blir Ukraina nå rådet til å utsette den massive offensiven mot de russiske styrkene til landet har mottatt de siste amerikanske våpenleveransene.

Enorm amerikansk våpenleveranse



Tidligere i dag varslet USA at de sender en våpenpakke til en verdi av 25 milliarder kroner. Blant det som sendes, er 59 Bradley-stormpanservogner og 90 pansrede Stryker-personellkjøretøyer. I tillegg sendes Avenger-luftforsvarssystemer og flere typer ammunisjon.

– For å gi ukrainerne muligheten til å bryte igjennom russiske forsvarslinjer, er fokus nå skiftet over til å sørge for at de kan kombinere beskytning med å manøvrere seg på et vis som vil være mer effektivt, sier den høytstående tjenestemannen i Pentagon, Colin Kahl.

Totalt har USA gitt mer enn 27 milliarder norske kroner i militær bistand til Ukraina siden Russland invaderte landet.

Mark Milley er betenkt



USAs forsvarssjef Mark Milley mener det vil være svært vanskelig å drive ut de russiske troppene fra de okkuperte områdene i Ukraina med militære midler, skriver Ukrainsk Pravda.

– Frontlinjen akkurat nå går hele veien fra Kharkiv og ned til Kherson, og det pågår betydelige kamper. Det er mer eller mindre en statisk frontlinje akkurat nå, med unntak av Bakhmut og Soledar. Det er en betydelig mengde av territorium, og i det territoriet er det fortsatt mange russiske styrker og det russisk-okkuperte Ukraina, sier Milley.

Zelenskyj skuffet etter Ramstein-møtet



President Volodymyr Zelenskyj legger ikke skjul på sin skuffelse over at vestlige land ikke vil gi Ukraina moderne stridsvogner.

– Hver eneste dag blir det mer åpenbart at det ikke er noe annet alternativ enn å fatte en beslutning om stridsvogner. Ramstein-møtet styrker vår besluttsomhet, sier den ukrainske presidenten med henvisning til fredagens møte på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland.

