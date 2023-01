Da Russland invaderte den nordlige delen av Ukraina 24. februar i fjor, hadde russiske styrker i forkant oppholdt seg på den belarusiske siden av grensen lenge som en del av en militærøvelse.

Mandag denne uken innledet Russland og Belarus en ny felles øvelse, noe som har skapt frykt i Ukraina og Vesten om at en ny russisk bakkeoffensiv i nord er på vei.

Dette har belarusiske myndigheter avvist og står fast ved at øvelsen er defensiv.

I den nyeste rapporten fra den amerikanske tenketanken Institute of the Study of War (ISW) , gjengitt av Newsweek, konkluderer de med at en ny russisk offensiv fra Belarus er lite trolig tidlig i 2023. Det er derimot mer trolig at Russland vil angripe fra Belarus igjen på slutten av året, skriver de.

Ideen om at Russland skal angripe fra Belarus og skape en ny front i Ukraina sees derimot på som absurd av russiske militærbloggere.

– Et nytt angrep på slutten av året virker mer sannsynlig

ISW spår at en ny invasjon av Nord-Ukraina fra belarusisk territorium er mer sannsynlig mot slutten av året av flere grunner. Blant annet på grunn av økningen i antall felles militærøvelser mellom de to landene og at russiske soldater og militært utstyr har blitt observert nær grensen mellom Belarus og Ukraina.

– Det virker lite sannsynlig med et nytt farlig russisk angrep mot Ukraina fra Belarus i begynnelsen av 2023 gitt dagens russiske militære aktivitet i landet. Et angrep på slutten av året virker mer sannsynlig, skriver ISW i rapporten.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

På dette bildet, en skjermdump fra en video publisert av det russiske forsvarsdepartementets lørdag 12. november 2022, viser russiske tropper på artilleri- og kamptrening ved en belarusisk militær bane. Foto: Russlands forsvarsdepartement / AP / NTB

De russiske styrkene som for tiden er utplassert i Belarus, gjennomgår opptrening og skal senere omplasseres for å kjempe i det østlige Ukraina, hevder ISW. Slik kan Russland ha fullført flere vernepliktssykluser innen høsten kommer.

– Ved å vente med et eventuelt angrep, kan Russlands militærindustri få tid til å ruste seg tilstrekkelig opp og gi en større andel av nødvendig materiell til en ny invasjon fra Belarus, enn de kan denne vinteren, skriver tenketanken.

«Kan sette betingelser for et russisk angrep fra Belarus»

Samtidig har høytstående tjenestemenn i Kreml møter på høyt nivå med belarusiske myndigheter. Dette mener ISW kan være «aktivitet som kan sette betingelser for et russisk angrep mot Ukraina fra Belarus».

Blant annet skal den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu og hans belarusiske kollega Viktor Khrenin torsdag ha diskutert «uspesifisert bilateralt militært samarbeid», «implementering av uspesifiserte strategiske avskrekkingstiltak» og «fremskritt med å forberede» den felles russisk-hviterussiske Regionale grupperingen av styrker (RGV), ifølge ISW.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (t.v.) og Belrus' president Aleksandr Lukasjenko (t.h.) i lystig lag. Foto: Russlands forsvarsdepartement / AP / NTB

Samme dag møttes den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko i Belarus’ hovedstad Minsk og diskuterte «en uspesifisert russisk-hviterussisk 'delt visjon'» for Russlands krig i Ukraina.

Russiske militærbloggere er kritiske

På den andre siden har russiske nasjonalistiske militærbloggere uttalt seg kritisk til ideen om at Russland skal angripe fra Belarus.

Hver gang ideen dukker opp reagerer bloggerne negativt, skriver ISW.

Nylig skal en av bloggerne på sin Telegram-profil, ha skrevet at det er en dårlig idé av Russland å utvide fronten betydelig fra Belarus. Dette fordi han mener de russiske styrkers resultater på slagmarken ble forbedret etter at fronten ble komprimert da Russland trakk seg tilbake fra øvre Kherson.

Videre skriver han at russiske styrker ikke har evnen til å kjempe på flere fronter slik de forsøkte tidlig i krigen.