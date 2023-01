I oktober kunngjorde Russland at de åpner for flytrafikk til Kaliningrad fra andre land som en del av Open Sky-initiativet, skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews. De ønsker blant annet å øke antall flyvninger fra Midtøsten og Nord-Afrika til eksklaven.

Dette bekymrer ICMPD, som frykter at Kreml har som plan å bruke migranter som våpen i sin hybridkrigføring mot europeiske land.

Den lille russiske enklaven Kaliningrad ligger langs Østersjøen midt i både EU og Natos nabolag, mellom Litauen og Polen. Ifølge ICMPD er det langt fra å være et populært turistmål, og organisasjonen frykter at migranter vil bli lurt til å tro at Kaliningrad er en gylden vei inn i EU-land.

Forskjellen på enklaver og eksklaver I politisk geografi er en enklave et landstykke som er fullstendig omringet av ett og samme fremmede område, og en eksklave er et landstykke som tilhører et politisk område, men ikke henger sammen med det, slik som russiske Kaliningrad ved Østersjøen. Mange enheter er både enklaver og eksklaver, men de to er likevel ikke synonymer; i dagligtale brukes imidlertid enklave som en fellesbetegnelse. Et eksempel på en enklave som samtidig også er en eksklave er Llívia, som både er en spansk eksklave og en enklave i Frankrike. Et annet eksempel er Büsingen am Hochrhein, som både er en tysk eksklave og en enklave i Sveits. For at en enklave ikke samtidig skal være en eksklave, må den være politisk selvstendig, med andre ord en uavhengig stat. Slike finnes det bare tre av: San Marino, enklave i Italia Vatikanstaten, enklave i byen Roma i Italia Lesotho, enklave i Sør-Afrika Kilde: Wikipedia



Igangsatte tiltak i november

Polen igangsatte tiltak allerede i november, og har siden arbeidet med å stenge grensen til Kaliningrad. Ikke ulikt det landet måtte gjøre i møte med migrantkatastrofen fra Belarus i 2021, som kostet flere mennesker livet.

Ordinær grensekontroll ble erstattet av milevis med piggtråd, og nå er det samme arbeidet i gang langs den langt kortere grensen til Kaliningrad.

– Dette er et preventivt tiltak fra polsk side. Russland har dårlig tid når det gjelder krigen i Ukraina, så de tar alle mulige grep for å sende Europa ut i ustabilitet, også bruk av mennesker, sa Agnieszka Legucka ved Polens institutt for internasjonale relasjoner i november.

Russiske krigsskip avbildet utenfor Kaliningrad i juli 2022. Foto: Vitaly Nevar / Reuters/NTB

Frykter at systemet knekker

Det er ikke første gang europeiske land mistenker at Russland driver hybridkrigføring mot Europa, og det er ikke første gang Russland anklages for å bruke mennesker som våpen. Under migrantkrisen fra Belarus skal myndigheter i Moskva angivelig ha oppfordret flyktninger til å ta fly til Belarus, et land de anså som en ideell mellomstasjon for folk som hadde behov for å flykte fra krig og usikkerhet.

Belarus, som er en nær alliert av Russland, ble anklaget for å igangsette en livsfarlig flyktningbølge, hvor formålet var å skape splid i EU, skriver Euronews.

Europa står fra før av midt i en flyktningbølge fra Ukraina, og de samme landene som grenser til Kaliningrad, er første stoppested for flyktninger fra Ukraina. Deriblant Polen, som også fikk flyktningbølgen fra Belarus i fanget året før krigen i Ukraina brøt ut. Siden februar i fjor har åtte millioner mennesker flyktet fra Ukraina og inn i Vest-Europa, og ICMPD frykter at nok en flyktningbølge vil være kritisk for et system som allerede er på bristepunktet.