Russland benyttet Belarus som springbrett da de invaderte Ukraina i februar i fjor, og det skjedde i etterkant av at russiske og belarusiske styrker hadde holdt en felles militærøvelse.

Mandag innledet de to lands flyvåpen en felles øvelse som skal pågå fram til 1. februar. Belarus understreker at øvelsen er defensiv og sier at den vil fokusere på rekognosering og forsvar.