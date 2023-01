– Hva som skjer videre er fortsatt uklart. For eksempel om det er aktuelt å aktivt lete etter nye eiere. Dersom det er interessenter som ønsker å overta virksomheten for å drive videre i lokalene, eller i Sverige, så er det selvfølgelig også interessant, sier bostyrer i 7Wise Advokatbyrå, Lars Lundberg, til Ehandel.

Butikkjeden Victoria’s Secret er kjent for dameundertøy, samt pysjamas, loungewear og skjønnhetsprodukter. I flere tiår var selskapet en trendsetter for kvinner verden over.

Roy Raymond startet selskapet sammen med sin kone Gaye i 1977. Han fikk ideen til konseptet etter å ha følt seg flau over å kjøpe undertøy til kona i et varehus. Paret åpnet den første butikken i Palo Alto i California.

– Av et par hundre navn vi fant på, var det bare det ene som så ut til å ha alle elementene for karakteren vi prøvde å fremstille, uttalte Raymond til Washington Post.

Svulstige sceneshow



Selskapet omsatte for fem millioner første året, åpnet tre butikker i San Francisco, og startet en postordrekatalog, ifølge Wikipedia. Raymond solgte selskapet til Wexner i 1982 for ti millioner kroner. I løpet av de neste ti årene utviklet Wexner det til en milliard-butikk og en internasjonal merkevare.

De siste årene har regnskapstallene gått i rødt, og storhetstiden er for lengst over. Økt fokus på spiseforstyrrelser har økt kritikken mot de sylslanke modellene. Selskapet er kritisert for sine svulstige moteshow med nakne kvinnekropper.

Kobling med Weinstein



Selv om Victoria's Secret får massiv medieoppmerksomhet rundt sine kolleksjonssilpp og masse gratis reklame, så er salget dalende. I Norge har eierne av Victoria's Secret-butikkene i Oslo tapt millioner kroner. Foto: Seth Wenig / AP Photo

Koblingen mellom grunnleggeren Leslie Wexner og Jeffrey Epstein bidro også til at populariteten sank.

Under toppen av pandemien falt omsetningen, før den tok seg noe opp igjen. I år er omsetningen ventet å falle med opptil syv prosent, skriver CNN.

Den samme negative utviklingen har også gjort seg gjeldende i Sverige. Amarla Retail AB, som driver Victoria's Secrets tre butikker i Sverige, har lidd store tap opp gjennom årene, skriver Aftonbladet.

– Aktuelt å aktivt lete etter nye eiere

I 2019 hadde de en omsetning på 55 millioner svenske kroner, men tapte likevel penger. Året etter økte omsetningen til 76 millioner, men måtte bokføre et tap på 52 millioner svenske kroner.

Nå er det kroken på døra, bekrefter den svenske eieren. Onsdag ble det levert konkursbegjæring. Nå avvikles eiendelene til fordel for kreditorene.

– For øyeblikket er planen å prøve å holde butikkene åpne og opprettholde salget. Vi skal prøve å håndtere det så smidig som mulig, slik at salget kan flyte som før, sier bobestyrer Lars Lundberg til Ehandel.

Underskudd i Norge



Ifølge CNN har merkevaresjefen i Victoria's Secret, Amy Hauk, sagt opp mindre enn ett år i jobben. Hauk var også administrerende direktør for selskapets klesmerke Pink, rettet mot tenåringer. Aksjene i Victoria's Secret falt åtte prosent etter at nyhetene ble kjent.

I Norge har Victoria’ Secret utslagssteder i Oslo. I oktober 2021 skrev Finansavisen at det akkumulerte underskuddet de siste fem årene var på 29,2 millioner kroner for Victoria’s Secret i Norge. Styret har tidligere uttalt at de har tro på fremtidig drift og derfor sikrer videre finansiering gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån.