Som et kaldt gufs fra fortiden kunne man denne uken lese overskrifter om en ny smittsom coronavariant på anmarsj.

Varianten, som igjen er en mutert variant av omikronviruset, har fått det tekniske navnet XBB. 1.5.

I USA har de gitt varianten det mye mer fryktinngytende kallenavnet «kraken».

Dette synes ikke FHI-overlege Preben Aavitsland noe om.

– «Kraken» er et tullete, unødvendig og uoffisielt kallenavn som bare er egnet til skape unødvendig frykt, sier Aavitsland i et intervju med NTB.

Fabeldyret kraken har figurert i populærkulturen de siste tiårene, ofte i form av en kjempeblekksprut.

Kanskje for mange mest kjent fra Pirates of the Caribbean-filmene med skuespiller Johnny Depp i hovedrollen.

Men visste du at kraken er et norsk fabeldyr?

Størrelsen går igjen

Ifølge Wikipedia og Forskning.no er kraken et fabeldyr fra norsk folketro. Men det har ikke alltid vært beskrevet som en kjempeblekksprut, eller betydd ulykke.

Krake er et norsk og svensk ord som skal være i slekt med ord som krok og krykke og det shetlandske krekin , som er et tabunavn for hval, ifølge svensk akademisk ordbok.

I norsk folketro har ordet kraken gitt navn til et kjempestort sjøuhyre eller en gigantisk fisk som fiskere skal ha sett langs kysten av Norge, Island og Irland.

Bergensbiskopen Erik Pontoppidan var på midten av 1700-tallet den første til å beskrive sjøuhyret. Han sammenlignet det med en øy med armer og master.

Siden har det vært flere beskrivelser av det som vi i dag kjenner som Kraken. Noen som en kjempefisk, en hval, en skilpadde, eller mer kjente blekksprut. Det gjennomgående trekket er likevel størrelsen.

Kraken var et godt tegn for fiskerne

Når Kraken dukker opp i populærkulturen i dag betyr det sjeldent godt nytt. Slik var det derimot ikke i den norske folketroen.

– Kraken var et godt tegn. Da fiskerne så tegn på at Kraken var nær, var de fornøyde. For da fikk de gode fangster. Kraken er et sjømonster i sin størrelse og voldsomhet, men det var bra for fiskerne, sier havforsker Gro I. van der Meeren til Forskning.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Dette bildet av sjøuhyret Kraken var ikke slik det ble portrettert opprinnelig i norsk folketro. Foto: N. Steele / Shutterstock / NTB

Hvis fiskerne så at vannet under dem plutselig bare var noen favner dypt, sjøen ble brun, og det begynte å lukte vondt, var det tegn på at Kraken var nær.

– Da hadde Kraken lettet fra bunnen, var på vei mot overflaten og hadde med seg masse fisk, sier havforskeren.

Amerikanerne er glad i å «slippe kraken løs»

Men forekomsten av den nye coronavarianten «kraken» er ikke et godt tegn.

Det er hittil ingenting som tyder på at det er like katastrofalt som dagens konnotasjoner av ordet gir. Ikke ennå i alle fall.

Men at amerikanerne er glad i å bruke ordet kraken, er det ingen tvil om.

Fra før har det norske fabeldyret gitt navn til en brennevinsprodusent, kryptobørsen og en berg- dalbane.

Kraken har også gitt navnet til ishockeylaget Seattle Kraken. I tillegg har flere amerikanske idrettsutøvere gjennom tidene fått kallenavnet «kraken».

Det engelske uttrykket «releasing the kraken», eller «slippe løs kraken» på norsk, er også velkjent.