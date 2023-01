Russiske flybaser på russisk jord har ved flere anledninger blitt utsatt for angrep. Senest 26. desember ble tre ansatte ved flybasen Engels drept da en drone angrep basen som er hjemhavn for et større antall strategiske bombefly.

Flere bombefly skal ha blitt skadet i de ulike angrepene mot russiske flybaser.

Engels-basen i Saratov-regionen i Russland er sammen Dyagilevo-basen i Ryazan-regionen de mest utsatt bombeflybasene når det gjelder ukrainske drone- og missilangrep. Basene ligger henholdsvis 724 og 643 kilometer unna Ukraina, men har til tross for avstanden blitt utsatt for angrep.

Denne hevdet sjefen for ukrainsk militær etterretning Kyrylo Budanov i et intervju med ABC News at angrep mot russiske installasjoner vil skje lenger inn i russiske territorium.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Flyttes trolig til det østlige Russland

Nå har russerne etter all sannsynlighet sett seg nødt til å flytte deler av bombeflyflåten sin. Det melder både britisk etterretning og ukrainske myndigheter, ifølge Newsweek.

Den ukrainske sekretæren for det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet Oleksiy Danilov sier Russland flytter deler av sin bombeflyflåte til Primorsky Krai helt øst i Russland som følge av angrepene.

Til tross for at Primorsky Krai-basen ligger 5954 kilometer unna Ukraina kan de strategiske bombeflyene fortsatt delta i Putins invasjonsstyrke. Både bombeflyene og missilene flyene er bevæpnet med har rekkevidde nok til å bombe mål i Ukraina, men flyttingen er fortsatt uheldig Russland.

Byr på problemer

I sine daglige oppdateringer om krigen skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter at en forflyttelse til Øst-Russland vil kaste bort de begrensede flytimene Russlands aldrende bombefly har igjen.

Departementet skriver også at den fjerne plasseringen av flyene vil føre til utfordringer når det gjelder vedlikehold.

Den tidligere britiske etterretningsoffiseren Philip Ingram opplyser overfor Newsweek at det russiske flyvåpenet sliter generelt.

– Russland har helt klart et problem med flyvåpenet sitt, siden det ikke har brukt det som ville være en liten prosentandel av dets kapasitet på papiret til å kjempe i Ukraina, sier Ingram til Newsweek.