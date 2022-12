Nyheten om sabotasjegruppens skjebne er bekreftet av Yevhen Karas, en tjenestemann for de ukrainske væpnede styrkene.

Ifølge Ukrainsk Pravda skal de fire mennene ha beveget seg inn i et minelagt område under et sabotasjeoppdrag.

Også russiske medier bekrefter hendelsen på Telegram.

Sabotasjeoppdrag bak fiendens linjer

De fire mennene i alderen 19 til 38 år skal ha utført en rekke svært risikable sabotasjeoppdrag bak fiendens linjer dypt inne på russisk territorium.

Den eldste av sabotørene, Taras Karpiuk (38) beskrives slik:

– En vellykket sabotør. Dette var langt fra hans første etterretningsoppdrag. Russerne betalte en forferdelig pris... Nasjonalist. Kristen. Skuespiller. Reisende. Veteran.

Bevæpnet med utenlandske våpen – opererte med dekknavn



Både ukrainske medier og russiske FSB har navngitt de døde: Yurii Horovets, Maksym Mykhailov, Taras Karpiuk og Bohdan Liahov. Alle skal ha operert med ulike dekknavn. (Sosiale medier)

Den siste tiden har det kommet meldinger om branner, eksplosjoner, ulykker og attentat i Russland.

Ukrainske myndigheter har ofte kommentert hendelsene på en kryptisk måte uten å bekrefte at deres styrker står bak.

De fire mennene det her er snakk om er det imidlertid ingen tvil om var ukrainske. De var bevæpnet da de døde, og de befant seg utenfor den ukrainske grensen.

19-åring hylles: – Gutten er ekstremt modig

Den yngste av sabotørene, 19 år gamle Bohdan «Apollon» Liahov, blir også æret etter sin død. Soldaten ble ansett som uvanlig dyktig både når det gjelder fysisk og taktisk trening. Han meldte seg umiddelbart frivillig til å jobbe i en sabotasjegruppe da krigen brøt ut 24. februar.

– En 19 år gammel gutt som hadde begynt å kjempe siden begynnelsen av krigen. Du kan forestille deg antall vellykkede operasjoner siden februar. Gutten er ekstremt modig. Han alltid frivillig. Og selv om han klaget over at han ofte ikke ble tatt med på de vanskeligste oppgavene på grunn av sin unge alder, var «Apollon» glad.

Det skriver Yevhen Karas i et minneord.

Bar med seg 40 kilo TNT



Den føderale russsiske sikkerhetstjenesten (FSB) kunngjorde 26. desember at de hadde drept fire ukrainere som angivelig forsøkte å trenge inn på russisk territorium til Bryansk oblast for å utføre «sabotasje- og terrorhandlinger».

Ifølge FSB hadde de fire sabotørene utenlandske våpen, inkludert SIG Sauer maskinpistoler, kommunikasjons- og navigasjonsenheter, og fire bomber med en total kapasitet på rundt 40 kilo TNT.

Utstyret var ment for å utøve hemmelige operasjoner inne i Russland.