Den russiske presidenten har sendt titusenvis av russiske menn til slagmarken. Svært mange av dem er allerede døde. Det er dårlig nytt for et land i krise.

I år etter år har Russlands befolkning krympet. Fødselstallene er så lave at de ligger langt under det som må til for å reprodusere befolkningen.

I tillegg opplever Russland en betydelig flukt fra landet. Russere som misliker krigen har allerede rømt fra landet, eller planlegger å gjøre det.

Utvandringen skjøt fart etter at Putin beordret mobilisering av 300.000 russere til en krig som blir stadig mer upopulær også i den russiske befolkningen.

Menn i sin beste alder dør på slagmarken



Med titusenvis av falne soldater i den russiske hæren, har alarmklokkene begynt å ringe i Kreml.

Nå risikerer de at menn i sin beste alder blir kanonføde før de rekker å stifte familie og bidra til at den russiske fødselsstatistikken slutter å synke som en stein.

For å motvirke dette tilbys nå russiske soldater ved fronten å fryse ned sæden så de, dersom de dør, kan la russiske kvinner bære frem deres barn.

– Familiene til de som er innkalt til militærtjeneste, som en del av den delvise mobiliseringen, vil få gratis tilgang til fertilitetsbehandling og lagring av biomateriale i en kryobank, bekrefter Igor Trunov, president i den russiske advokatforeningen, ifølge Tass, melder BBC og CNN.

Pentagon: Minst 100.000 døde eller sårede russiske soldater



Turnov representerer flere russiske par der mannen er mobilisert, og familien har bedt om bistand.

Kun russiske soldater som deltar i krigen mot Ukraina vil være kvalifisert for gratis frysing av sæd og lagring i kryobanker, ifølge advokatforeningen.

Ifølge Pentagon er antall drepte eller sårede russiske soldater i Ukraina-krigen over 100.000, og trolig tilsvarende tapstall på ukrainsk side.