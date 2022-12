Russland konsulterte ikke Opec+ om oljepristak-svar

President Vladimir Putin reagerte torsdag omsider på EU, G7-landene og Australias beslutning om å innføre et pristak for å ramme Russlands inntekter og indirekte evnen til å føre krig i Ukraina. Putin undertegnet et dekret som forbyr salg av råolje og oljeprodukter i fem måneder fra 1. februar til de land som retter seg politikken.

Peskov sa at Russland var i sin fulle rett til å bestemme seg for den reaksjonen som var mest passende til det han kalte ulovlige tiltak, melder Reuters. Peskov la til at kontakten mellom Russland og de øvrige landene i den utvidede gruppen som kaller seg Opec+, fortsetter på andre områder.

EU, G7-landene og Australia innførte i starten av desember et pristak på 60 dollar per fat for russisk olje som fraktes sjøveien.

Pristaket kommer på toppen av andre lignende sanksjoner fra EU, USA, Canada, Japan, Australia og Storbritannia. Også Norge har sluttet seg til oljepristaket.