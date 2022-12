En lang kø av biler fylt av livredde sivile har ifølge BBC de siste dagene sneglet seg ut av Kherson, som på julaften ble rammet av et voldsomt russisk angrep.

Mens det i forrige måned var jubelscener i byen, som russiske styrker trakk seg ut av 11. november, fikk innbyggerne i julehelga en dramatisk påminnelse om at krigen ikke er over.

Angrep på julaften

Store russiske styrker befinner seg på østsiden av elva Dnipro, og på julaften ble elleve mennesker drept og mange såret da over 40 granater ifølge lokale myndigheter slo ned i sentrum av Kherson.

Dnipro har nå blitt frontlinjen i krigen om Øst-Ukraina, og Kherson har kommet under gjentatte angrep siden den russiske tilbaketrekningen.

Flere tusen mennesker befinner seg fortsatt i byen, men myndighetene der har den siste tiden gjentatte ganger oppfordret til evakuering.

Blant dem som nå følger oppfordringen er Elena og de tre døtrene hennes.

Orker ikke mer

– Jeg elsker Ukraina og den kjære byen min, men vi nå må vi forlate den, sier Elena på vei om bord i et tog ut av byen. Evakueringen ble organisert av ukrainske myndigheter.

– Tidligere angrep de oss sju til ti ganger daglig, men nå skjer det 70–80 ganger daglig. Det er altfor skremmende, sier hun.

Iryna Antonenko og familien flyktet fra Kherson i bil.

– Vi orker ikke mer, angrepene er så intense. Vi har bodd her hele tiden og trodde at det ville roe seg og at vi ville ha hellet med oss. Men nabohuset ble truffet i et angrep, og huset til faren min ble også truffet, forteller hun gråtende til BBC.