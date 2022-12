Den sterke historien blir brettet ut av avisen The Insider.

De siste månedene er det kommet flere etterretningsrapporter om at demotiverte russiske soldater nekter å slåss for Vladimir Putins «spesialoperasjon»i Ukraina.

Ikke bare er mange av soldatene for dårlig utstyrt. De har også fått for lite opplæring før de sendes til fronten som «kanonføde». I møte med de godt trente, utstyrte og høyt motiverte ukrainske soldatene blir de et lett bytte for fiendens kuler.

Desertører under kryssild



Derfor velger flere russiske å overgi seg eller desertere for å berge livet.

Men å overgi seg i felt er lettere sagt enn gjort. Når de befinner seg midt i skuddlinjen og er omgitt av fiendtlig ild, er det svært risikabelt å forlate sin egen avdeling og bevege seg over frontlinjen.

De som i stedet velger å trosse ordre fra eget befal risikerer også livet. Trusler om strenge straffer og i verste fall henrettelse, slik Wagner Gruppens leder, Jevgenij Prigozjin har truet med, kan bli skjebnen for utbrytere.

Det siste skal en russisk offiser smertelig ha fått erfare. Det hjalp ikke at han hadde kjempet ved frontlinjen og stått i kampens hete. Da flere av hans egne soldater i det 7. motoriserte geværkompaniet til folkemilitsen «LPR» fikk nok og nektet å utføre ordre, skal Viktor Sevalnev (43) ha blitt stilt til ansvar.

Da sønnen ble drept bestemte han seg for å verve seg



Ukrainske soldater avfyrer artilleri mot russiske stillinger nær Bakhmut, Donetsk-regionen, Ukraina, søndag 20. november 2022. Foto: Libkos / AP

Etter at sønnen Oleg ble drept i de første månedene av Putins krig, bestemte Sevalnev seg for å verve seg. Han var da straffedømt, men fikk forlate fengselet og signerte en kontrakt med det russiske Forsvarsdepartementet. Natt til 3.-4. oktober ble han overført til «koordinasjonsleiren» i Luhansk-regionen.

Her ble han en del av det 7. motoriserte geværkompaniet. Da kompanisjefen ble drept, ble Sevalnev utnevnt til kommandør ettersom han hadde kamperfaring fra Tsjetsjenia.

Men det varte ikke lenge. 20. november skal kommandanten ha ringt sin kone. Da var han nedbrutt, desperat og desillusjonert.

The Insider har fått tilgang til opptak av telefonsamtalen av Vladimir Osechkin, leder av Gulagu.net. På dette tidspunktet hadde Sevalnevs eget kompani lidd store tap, mens andre hadde flyktet i panikk eller overgitt seg til ukrainske styrker.

Ringte kona: «Ikke send folk hit»

«I dag er det meg, i morgen er det andre, det er alt. Forsvarsdepartementet dreper folk. De vet at vi er 200, og de bryr seg ikke. Jeg vil gjerne tilbake til der jeg var, men de lar meg ikke gjøre det. Hvis jeg bare visste at dette er en slik krig. Ikke send folk hit, det er nok. De vil drepe alle,» skal Viktor Sevalnev ha sagt til sin kone.

Ti dager senere fikk ektefellen den brutale meldingen fra en representant for det russiske forsvarsdepartementet. Hennes mann døde 25. november, angivelig av granatsår og et kraftig slag mot hodet.

Hun ble lovet at en kiste og tilhørende dokumenter snart ville bli sendt til henne i Moskva som en bekreftelse på dødsfallet. Representanten skal ha sagt: «Kondolerer, jeg beklager.»

Wagner-sjef avviser kjennskap til henrettelse



Jevgenij Prigozjin, kjent som «Putins kokk» Foto: Misha Japaridze / AP/NTB

Ifølge Vladimir Osechkin kan soldater fra Wagner Gruppen ha vært involvert i drapet på Sevalnev. Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, skal selv ha benektet påstander om henrettelse av Sevalnev, selv om han tidligere har advart desertører om at de risikerer å bli likvidert av sine egne.

– Denne personen har aldri vært i Wagners rekker, han har aldri kommet til noen treningsleirer og har aldri jobbet for Wagner-gruppen, skriver Prigozjin på Telegram, ifølge The Insider.

For å hindre ytterligere tilfeller av desertering skal de russiske styrkene i Luhansk-regionen ha fått tilsendt tekstmeldinger med advarsel om at de risikerer straff hvis de legger ned sine våpen og nekter å kjempe for Russland.