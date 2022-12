– Tilliten er, selvfølgelig, omtrent på null, men til syvende og sist må man komme fram til en enighet. Jeg har sagt mange ganger at vi er klare for en avtale, og vi er åpen for det, sier Putin i Bisjkeks hovedstad Kirgisistan. Der deltar han på det regionale toppmøtet i Den eurasiske økonomiske union.

Uttalelsen kommer drøyt ni måneder etter at russiske styrker invaderte Ukraina februar i det Russland har omtalt som «en militær spesialoperasjon».