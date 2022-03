Russland har blokkert adgangen til Azovhavet, ifølge det ukrainske forsvaret

Det er generalstaben til det ukrainske forsvaret som melder dette, ifølge BBC.

I oppdateringen sier generalstaben også at russiske styrker har mistet momentum og blitt tvunget til å kalle inn forsterkninger fra hele Russland.

Den hevder videre at rundt 300 russiske soldater ble drept i kamphandlinger bare mandag. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Russland har som mål er å opprette enn landkorridor mellom Krim, som ble annektert i 2014, og områdene som kontrolleres av russisk-støttede separatister i Donetsk og Luhansk, ifølge blant andre Institute for the Study of War (ISW).

Mariupol, som har vært beleiret av russiske styrker i flere uker, er strategisk viktig, ettersom den ligger langs kysten der Russland vil etablere landkorridoren.