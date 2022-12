Kulda har allerede begynt å smyge seg inn over det ukrainske landskapet, og utgjør en stor trussel for sivilbefolkningen i det krigsrammede landet. Uten stabil strømtilførsel, tilgang på vann, mat og klær, så vil vinteren raskt kunne bli Ukrainas neste store fiende. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hevdet forrige tirsdag at Russland bruker vinteren som våpen, hvor brutale bombeangrep rettet mot infrastruktur tvinger befolkningen til å fryse eller flykte.

– Russland bruker brutale rakettangrep for å gjøre Ukraina kaldt og mørkt denne vinteren, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter første dag av Natos utenriksministermøte i Bucuresti forrige uke.

Men Russland er ikke alene i å bruke kulda som et naturlig våpen.

Amerikansk etterretning: Alle «går i hi»

3. desember gikk amerikanske myndigheter med etterretningsdirektør Avril Haines ut med påstanden om at styrkene på begge sider av krigen ville «gå i hi» gjennom vinteren, hvor begge vil benytte sjansen til å få fraktet inn nye forsyninger og legge planer for den videre krigføringen. Amerikansk etterretning hevder at Ukrainas optimale vindu vil dukke opp sekundet bakken begynner å tine igjen, men ukrainske styrker har ikke tenkt til å vente på at vinduet åpner av seg selv, skriver ISW.

De ukrainske styrkene planlegger å kjempe videre gjennom vinteren, og ønsker tvert i mot å gå enda hardere til verks. Årsaken er at Russlands ferske mobiliserte styrker og Wagner-gruppens fengselsrekrutter trolig er langt mindre forberedt på krigføring på frossen og karrig jord, enn det ukrainske styrker er.

Ukraina hevder at de ferske russiske styrkene slettes ikke er forberedt på vinteren som kommer. Foto: Alexei Pavlishak / Reuters/NTB

«De har aldri vært ute en vinternatt»

«De som tror at krigføringen vil bli satt på pause nå har trolig aldri vært ute en vinternatt», sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov 20. november. Ifølge talsmann for de ukrainske styrkenes østlige flanke Serhii Cherevatyi er det en kjærkommen gave at våtmarkene og elevene i Ukraina nå vil fryse til is, og 4. desember varslet han at Ukraina allerede er i gang med å klargjøre militære kjøretøy som er best egnet til bruk under slike forhold.

Forsvarsministeren sier videre at fienden trolig aldri har «slikket sol på sørkysten av Krimhalvøya en januardag», noe som kan tyde på at styrkene ønsker å benytte sjansen til å ta tilbake Krim når kulda setter inn.

– Sannsynligheten for en ukrainsk militær seier i hele Ukraina, inkludert Krim, er der, men det vil ikke skje med det første, hevder sjef for den amerikanske hæren Mark Milley, skriver medieorganisasjonen Politico.

Krimhalvøya ble annektert av Russland i 2014, og har siden vært i russiske hender. Det har i flere år vært nærmest utenkelig at ukrainske styrker skulle klare å ta tilbake halvøya med det første, men dersom de går hardt ut gjennom vinteren vil sjansen deres trolig være større, hevder de selv.

Viseforsvarsminister Volodymyr Havrylov hevdet 18. november at det ville være en stor tabbe å ta en pause i krigføringen de kommende kalde månedene, da dette vil gi russiske styrker en etterlengtet mulighet til å trene og skaffe seg forsyninger.

Ukraina består at langstrakte våtmarker som er svært vanskelig å ta seg gjennom med pansrede kjøretøy på våren og høsten. Foto: Leo Correa / AP/NTB

Etter vinteren kommer «marerittsesongen»

Ukraina har hatt flere vellykkede operasjoner i løpet av høsten 2022, med gjenerobring av Kharkiv oblast i september, Kherson by i november, og nå planlegger de å gå hardere til verks i de okkuperte områdene.

«Ukrainas motoffensiv i Kharkiv og Kherson er et klart bevis på styrkenes utrolige bemerkelsesverdige strategiske evner, bruk av topografien til sin fordel og kampevner som er på nivå med Sovjets enorme styrker», skriver ISW.

Været i begynnelsen av 2023 og hvordan vinteren utvikler seg vil trolig være avgjørende for styrkene, hvor en iskald vinter vil være livsfarlig for folket, så vil den kunne være en gylden mulighet for styrkene. Den våte og noe milde novembermåneden ble en stor utfordring for begge styrkene, hvor pansrede og tunge militære kjøretøy slet i møte med gjørme og store våtmarker. Det er ikke usannsynlig at styrkene vil stå overfor de samme utfordringene når våren melder sin ankomst. Derfor er det avgjørende for de ukrainske styrkene at de bruker vinteren etter beste evne. Hvis ikke kan våren bli «en marerittsesong» for begge sider av krigen, hvor tiningen gjør det allerede fuktige landskapet enda mer vått og gjørmete.