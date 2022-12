Det er mørkt i Ukraina om dagen.

Ikke bare fordi utallige russiske rakettangrep har ødelagt viktig ukrainsk infrastruktur og etterlatt hundretusener av ukrainere uten vann og strøm.

Men også fordi den kalde og våte krigen, flere steder kjempet i skyttergraver, spås å bli brutal.

Svensk ekspert mener det kommer til å bli verre før det blir bedre.

– Ingen vei ut for Putin

At Ukraina har hatt fremgang den siste tiden, og nå begynt å snakke om å gjenerobre Krim-halvøya som i 2014 ble ulovlig annektert av Russland, har skapt hodebry for russerne.

Russland har derfor prøvd å trappe ned og modifisere sine kortsiktige ambisjoner i Ukraina, sier Wilhelm Agrell, professor i etterretningsanalyse ved Lunds universitet. Men det er allerede for sent. De første feilvurderingene har svekket Russland på flere fronter – både rent militært, økonomisk, energipolitisk og kraftpolitisk overfor omverdenen, sier Agrell til svenske Expressen.

Militære kjøretøy på Krim-halvøya etter at president Vladimir Putin invaderte resten av Ukraina 24. februar 2022. Foto: Stringer / Reuters / NTB

Han mener det vil være svært vanskelig og sannsynligvis umulig for Russland å reversere dette.

– For Putin er det ingen vei ut av denne situasjonen. Dette er nok forklaringen på eskaleringsbølgene vi så i løpet av høsten. Etter hvert som krigen forverres, må de ty til mer radikale midler, som systematisk terror mot Ukrainas infrastruktur. Det er imidlertid ingenting som tyder på at dette vil gi det resultatet russerne forventer. Men underveis forårsaker denne strategien stor materiell ødeleggelse og mye menneskelig lidelse. Slik sett er vi nå i en konfliktfase hvor situasjonen i Ukraina «blir verre før den blir bedre», legger Agrell til.

Ekspert: – Krigen koster ikke Russland nok ennå

Sannsynlighet for at det blir fredsforhandlinger i nærmeste fremtid er i alle fall liten.

Det mener flere eksperter.

Ifølge Isak Svensson, professor ved Institutt for fred- og konfliktforskning ved Uppsala universitet, skyldes det hovedsakelig at Russland ikke føler at konflikten koster dem nok ennå.

Ukraina på sin side vil ikke vil møte til forhandlinger fordi de for tiden har medvind i krigen. Samtidig ser de risikoen for at Russland vil bruke en fredsforhandling, eller våpenhvile, som en mulighet til å bygge opp sin militære styrke, sier Svensson til SVT Nyheter.

Ingen fred med Putin som president

Ove Bring, folkerettsekspert og professor emeritus i folkerett, mener at en felles beslutning om våpenhvile er mer realistisk enn fredssamtaler.

– Begge parter trenger å puste ut etter å ha vært i krig så lenge, sier han til SVT Nyheter.

Bring er skeptisk til om det i hele tatt er mulig å forhandle frem en fredsavtale.

Fred er ikke mulig så lenge Putin er president, mener svensk ekspert. Foto: Efrem Lukatskyj / Ap / NTB

Det kreves kompromisser fra begge parten om det skal bli fred. Det betyr at Russland på respektere ukrainsk territorium og Ukraina må kunne stole på den andre partens løfter.

Bring tror ikke at Ukraina har den tilliten, så lenge Putin sitter ved makten.

– Du tror ikke på et russisk løfte. Den har en best før-dato, akkurat som en kartong melk. De kan stole på Russland i en periode, men ikke for alltid.

Så så lenge Putin sitter ved makten, lever Ukraina farlig, mener Bring.