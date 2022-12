Den østlige byen Bakhmut i Ukraina er hovedsete for den nye frontlinjen i Ukraina.

Frontlinjen er preget av skyttergraver, og lave temperaturer. Ifølge den amerikanske tenketanken the Study of War (ISW), ser slaget ut til å bli dødelig for begge sider.

Har ikke lært

De russiske styrkene har kontinuerlig brukt kampstyrke på små bosetninger rundt Bakhmut siden slutten av mai, skriver Sky News. Likevel har de bare sikret noen få kilometer om gangen, ifølge ISW.

Russiske anstrengelser for å ta Bakhmut har også resultert i mer slitasje på russisk mannskap og utstyr, i tillegg til å oppta russiske styrker på relativt ubetydelige bosetninger i lange perioder.

Denne taktikken mener ISW ligner mye på hvordan Russland opererte for å ta både Severodonetsk og Lysytsjansk tidligere i krigen.

Den russiske innsatsen i Bakhmut indikerer derfor at Russland ikke har lært av tidligere mislykkede offensiver med høye tapstall.

Liten fordel

ISW mener Russland vil komme dårlig ut av det, selv om de skulle få kontroll over byen.

– Selv om russiske tropper fortsetter å rykke frem mot og innenfor Bakhmut, og selv om de tvinger en kontrollert ukrainsk tilbaketrekning fra byen, gir Bakhmut i seg selv dem liten operativ fordel, sier ISW, gjengitt av Newsweek.

– Kostnadene forbundet med seks måneder brutal, knusende og utmattelsesbasert kamp rundt Bakhmut oppveier langt enhver operativ fordel russerne kan oppnå ved å ta byen.