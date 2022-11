– Det Putin nå gjør, ble folk hengt for under Nürnbergprosessen, for forbrytelsen mot freden. Jeg tror ikke det vil skje, for Russland vil aldri kapitulere vilkårsløst. Dette er heller ikke slutten på Russland, men det er antagelig slutten på Putin. Spørsmålet er bare når, sier NRKs tidligere Russland-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld (71) i et større intervju med Dagbladet.

Det siste er Russland-eksperten ganske sikker på.

Mistet flere på under ett år enn på tiår i Afghanistan

– Ja, jeg siterer mannen som i fire år var formann for det øverste Sovjet, Khasbulatov, på det. Du kan si mye rart om han, men han kan russisk politikk. Etter russernes Afghanistan-krig, var det et enormt ansvarliggjøringsbehov. Hva tror du det er nå? spør Steinfeld.

Han viser til at russerne allerede har mistet 18.000 mann på slagmarken i Ukraina, mot 16.000 i løpet av hele Afghanistan-krigen, som varte fra 1979 til 1989.

Lang erfaring

Hans-Wilhelm Steinfeld hadde fire perioder som korrespondent i Russland. Han sluttet i 2014, og har siden vært tilknyttet PR-byrået Corporate Communications, som han forlot i 2020.

Han har også holdt en rekke foredrag.