Russlands president Vladimir Putin har tilsynelatende full kontroll i landet. Det stor spørsmålet er om presset til slutt blir for stort for 70-åringen, som gjør at han mister makten.

Russland-ekspert og seniorforsker ved OsloMet, Jørn Holm-Hansen, mener det ikke er usannsynlig at det kan skje «store endringer» i det russiske maktapparatet innen sommeren 2023. Holm-Hansen mener det er to ting som tyder på dette.

– Ekstra sårbar

Den første grunnen er at hvis Russland er såpass svake militært som det virker som.

– Den andre grunnen er at Putin ser ut til å ha helseproblemer. I et regime som det russiske blir man ekstra sårbar for svingninger i lederens helse , sier Holm-Hansen til Dagbladet.

Putin har vært president siden 2012. Før det var han statsminister i fire år, og mellom 2000 og 2008 var han president.

– Det er en fare for det

Den dagen Putin mister makten i Russland, vil det naturligvis knyttes stor spenning til hvem som skal ta over.

Russland-ekspert Jørn Holm-Hansen. Foto: OsloMet

Holm-Hansen utelukker ikke at Putins arvtaker kan bli mer ekstrem, men påpeker at dette er umulig å fastslå.

– Det er en fare for det, men det er svært vanskelig å si noe sikkert om hva som skulle skje, sier han til Dagbladet.

De siste månedene er det lite som har gått Russlands vei i Ukraina. Det har vært en rekke tilbakeslag og Ukraina har gjenerobret store områder.

Torsdag er det ni måneder siden Russland invaderte Ukraina, og ingenting tyder på at krigen er over med det første.