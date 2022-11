I utkanten av den ukrainske byen Kherson ligger byens enorme deponi. Blant ordinært søppel kan man skimte store sorte søppelsekker, militærklær og annet militært utstyr tilhørende russiske soldater. Nå hevder innbyggere i byen samt arbeidere ved deponiet at russiske styrker brenner likene av sine egne soldater ved deponiet, skriver britiske The Guardian.

Under okkupasjonen ble det forbudt for ukrainere og ferdes på området hvor deponiet ligger, og det ble plassert russiske soldater på ethvert hjørne, for å holde folk unna.

«Forferdelig stank av brennende kjøtt»

Årsaken til hemmeligholdet hevder innbyggere er okkupasjonsmaktens nye planer for deponiet; å kvitte seg med sine falne soldater ved å brenne dem blant søppelet.

Vitner forteller om russiske militære kjøretøy med åpne lasteplan som stadig ankom og forlot området. På lasteplanet kunne man angivelig skimte sorte søppelsekker med døde mennesker i, og kort tid etter ankomst skal en «forferdelig stank av svidd kjøtt» ha steget opp fra deponiet.

Vitner hevder at kroppene som ble brent var russiske soldater drept i krig.

– Hver gang de russiske styrkene ble rammet av et angrep, dukket lastebilene opp med menneskekropper, og de ble kjørt til deponiet og brent, sier 40 år gamle Iryna til The Guardian. Hun står ikke fram med fullt navn eller bilde av hensyn til sin egen sikkerhet.

Den ukrainske musikeren Kolya Serga opptrer foran innbyggere i sentrum av Kherson. Foto: Ed Ram / Reuters/NTB

Gjenerobringen av Kherson

Nylig feiret Ukraina gjenerobringen av den strategisk viktige byen. Kherson var et hovedsete for den russiske okkupasjonsmakten fram til midten av november.

11. november gikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ut og kunngjorde at byen var gjenerobret, og at de grønnkledde i byens gater nå var ukrainske soldater.

– Vårt folk. I dag er en historisk dag. Vi tar tilbake Kherson, skrev Zelenskyj på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Tre dager senere var han selv på besøk i Kherson.

Ifølge ukrainske tjenestemenn skal dette rommet ha blitt brukt som torturkammer av russiske soldater. Foto: Murad Sezer / Reuters/NTB

Fire torturkammer funnet

Siden har det blitt avdekket en rekke grusomheter som skal ha foregått under okkupasjonen. Blant annet skal det ha blitt identifisert fire steder i byen der russiske styrker skal ha torturert fanger før tilbaketrekkingen.

Den ukrainske riksadvokaten sier i en uttalelse at tjenestemenn har funnet og inspisert fire steder der russiske styrker «holdt folk ulovlig frihetsberøvet og torturerte dem brutalt».

Før helgen sa Ukrainas menneskerettighetskommissær Dmytro Lubinets at det var avdekket skremmende mange spor av tortur i den befridde byen.

For en uke siden sa FN-granskere at verken Russland eller Ukraina ser ut til å overholde folkrettens forbud mot tortur. Krigsfanger på begge sider er utsatt for tortur, deriblant vold, elektrosjokk og ydmykende behandling mens de var nakne, ifølge granskerne.