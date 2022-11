Ukraina: Fire tortursteder avdekket i Kherson

Den ukrainske riksadvokaten sier i en uttalelse at tjenestemenn har funnet og inspisert fire steder der russiske styrker «holdt folk ulovlig frihetsberøvet og torturerte dem brutalt».

Før helgen sa Ukrainas menneskerettighetskommissær Dmytro Lubinets at det var avdekket skremmende mange spor av tortur i den befridde byen.

For en uke siden sa FN-granskere at verken Russland eller Ukraina ser ut til å overholde folkrettens forbud mot tortur. Krigsfanger på begge sider er utsatt for tortur, deriblant vold, elektrosjokk og ydmykende behandling mens de var nakne, ifølge granskerne.