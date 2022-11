Det skriver Institute for the study of war (ISW) i sin siste oppdatering om krigen i Ukraina.

«Russiske tjenestemenn forbereder seg på ytterligere skjulte mobiliseringstiltak selv om høstens vernepliktssyklus er i gang», skriver den amerikanske tankesmia.

Ifølge nasjonalistiske militærbloggere sirkulerer det nå påstander om at en ny generell mobilisering vil begynne allerede i desember eller januar 2023.

Hvorfor Kreml nok en gang ser behov for å fortsette mobiliseringen, er uvisst, men det er en kjennsgjering at den russiske hæren er påført enorme tap.

Ikke siden 2. verdenskrig har så mange russiske soldater blitt drept, såret eller tatt til fange. Flere skal også være savnet i strid.

Etterretning: Russland kan ha mistet 83.880 soldater



Krigen går ikke som planlagt for Russlands president Vladimir Putin. Foto: Sputnik / Reuters

Ifølge den ukrainske generalstaben har Russland mistet så mange som 83.880 soldater i Ukraina siden invasjonen startet 24. februar. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og tallene Ukraina opererer med er vesentlig høyere enn andre etterretningskilder.

Men vestlig etterretning har gjentatte ganger kommet med svært høye russiske tapstall. Blant annet har Pentagon antydet at så mange som 100.000 russiske soldater er satt ut av spill, det vil si at de enten er drept, såret, tatt til fange eller desertert. Anslaget ble publisert i oktober.

ISW: Vil føre til overbelastning



ISW mener det nå er høy risiko for at den russiske mobiliseringen, som langt ifra har vært vellykket, vil kunne bli enda mer kaotisk dersom titusenvis, eller kanskje nye hundretusener, skal mobiliseres og sendes til fronten uten trening eller nødvendig utstyr.

«Dette vil sannsynligvis oversvømme det allerede overbelastede russiske styrkegenereringsapparatet ytterligere på en slik måte som vil være skadelig for utviklingen av mobiliserte og vernepliktige tjenestemenn,» skriver ISW.

For Nato gjelder det også å følge nøye med i timen. At russerne etter hvert får så mange menn og kvinner under våpen, øker Russlands potensielle kapasitet, selv om de færreste tror at Putins krigsmaskin har nok muskler til å åpne en ny front og starte krig mot Nato-alliansen.

Putins avsluttet mobiliseringen 31. oktober, men russere kalles fortsatt inn



ISW refererer til russiske Telegram-kanaler hvor det aktivt diskuteres at Kreml forbereder seg på en ny mobiliseringsbølge. Det skal blant annet sirkulere et bilde av et utkast til stevning mottatt av en innbygger i St. Petersburg. Innbyggeren skal angivelig ha blitt bedt om å møte opp for mobilisering i januar 2023. Det til tross for Russlands president tidligere har kunngjort at det delvise mobiliseringen ble avsluttet 31. oktober.

Dersom ytterligere russiske menn skal bevæpnes, vil det kunne bety at Putin forbereder en enda større offensiv, eller at planen er å fryse situasjonen der frontlinjene går i dag og forsterke disse. Ingen vet hva Kremls intensjon er, men det bekrefter at den første mobiliseringen ikke var tilstrekkelig. I mellomtiden har den ukrainske hæren påført russerne betydelige militære nederlag på slagmarken.

Ber russere overgi seg fremfor å dø i skyttergravene



Russiske rekrutter går forbi et militært rekrutteringssenter i Volgograd, Russland, lørdag 24. september 2022. Foto: AP

Eksperter har ment at mange av de mobiliserte soldatene har små sjanser til å overleve ved fronten da de hverken er trent for eller utstyrt til å tåle de intense kampene. Dermed ender de opp som «kanonføde».

Ukrainske styrker har i snart ni måneder vist seg å være svært effektive, velorganiserte og hardtslående mot de russiske troppene. Det ukrainske forsvarsdepartementet har derfor oppfordret mobiliserte russere om å overgi seg i stedet for å dø i en skyttergrav på ukrainsk territorium.

Ifølge den ukrainske generalstaben har Russland mistet 2.885 stridsvogner, 5.815 pansrede kampvogner, 4.368 kjøretøyer og drivstofftanker, 1.867 artillerisystemer, 393 rakettsystemer med flere utskytninger, 209 luftvernsystemer, 278 fly, 261 droner, 480 kryssermissiler og 16 marinefartøy. Den russiske Svartehavsflåten skal nå være redusert til bare syv krigsskip.

For å fylle hullene etter alle de drepte og sårede russiske soldatene, har Kreml trappet opp rekrutteringen fra blant annet russiske fengsler. Fanger med alvorlige dommer er lovet amnesti dersom de overlever seks måneders tjeneste ved fronten.

Fengslene tømmes: 23.000 russiske fanger er rekruttert til krigen



Ifølge uavhengige russiske medier skal antall innsatte nå ha krympet så kraftig at antall russiske innsatte har gått ned med til sammen 23.000 bare i løpet av to måneder, skriver Kyiv Independent.

Det Kreml-støttede private militærselskapet Wagner-gruppen har stått for rekruttering av fangene til å kjempe i Ukraina.

I begynnelsen av september hadde Russland nesten 348.000 mannlige innsatte i landets fengsler og fangekolonier. Antallet sank med 10.000 innsatte i begynnelsen av oktober, og med ytterligere 13.000 i begynnelsen av november, rapporterte Mediazona, med henvisning til statistikk fra Russlands kriminalomsorgstjeneste.

