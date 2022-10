Russiske rekrutter under en militærtrening ved et skytefelt i Krasnodar-regionen i Sør-Russland, 21. oktober 2022. Siden Russlands president Vladimir Putin annonserte mobilisering 21. september har uavhengige medier, menneskerettighetsaktivister og flyktninger malt et dystert bilde av en tilfeldig, kaotisk og etnisk partisk innsats for å samle så mange menn som mulig og presse dem raskt til fronten, uavhengig av ferdigheter eller trening. (AP Photo/File) Foto: AP