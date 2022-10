(Dette er en artikkel fra Faktisk.no).

Tirsdag meldte Nordflåten at den atomdrevne missilkrysseren «Peter den store» var på vei ut i Barentshavet for å drive kamptrening.

Dette kan ha sammenheng med at Russland har varslet skyteøvelser i Barentshavet, og at en øvelse med Russlands strategiske kjernefysiske styrker er i gang.

Onsdag ettermiddag melder russiske medier at det er avfyrt både ballistiske interkontinentale missiler og kryssermissiler. Ifølge Kremls nettsider ble øvelsen overvåket av president Vladimir Putin.

Øvelsen omfattet testutskyting av et Sineva-missil fra en Delta IV-atomubåt i Barentshavet og interkontinentale ballistiske raketter av typen Yars fra Plesetsk i Arkhangelsk-regionen. Bombefly av typen Tu-95 avfyrte dessuten kryssermissiler.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu informerte Putin om at øvelsen skulle simulere et massivt russisk atomangrep, som svar på et atomangrep mot Russland.

Skjermdump fra en video viser en Delta IV-ubåt som avfyrte et Sineva-missil i Barentshavet onsdag. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet/Reuters/NTB

Faktisk Verifiserbar har analysert detaljene i ferske satellittbilder fra vestsiden av Murmanskfjorden, der Russland har sin viktigste ubåtbase. Bildene viser flere ballistiske missilubåter bare 10 mil fra Norge.

Aktive skytefelt

Sjefsforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at det for tiden er mange aktive skytefelt i og over Barentshavet og Karahavet. De fleste av dem er aktive frem til 29. oktober.

De russiske skytevarslene er sendt ut som «Notice to Airmen» (NOTAM), og er merket med røde felt. Illustrasjon: Jan Gunnar Furuly

– Tidsbegrensede områderestriksjoner er blitt innført både i kystnære og mer fjerntliggende havområder. Selv i Polhavet, nord for øygruppen Severnaja Semlja, er det blitt annonsert et stort russisk NOTAM-område. Det er også blitt innført ferdselsrestriksjoner over velkjente skytefelt på land, som Pemboy i republikken Komi. Alt dette tyder på det pågår øvingsvirksomhet som vil kunne innebære skarpskyting fra land, fra sjøen eller fra luften, eventuelt en kombinasjon, sier Åtland til Faktisk Verifiserbar.

Han legger til at den nylige utstasjoneringen av strategiske bombefly fra Saratov til Olenja-flybasen på Kola, kan være relatert til dette.

– Det er i utgangspunktet ikke noe oppsiktsvekkende ved slik øvingsvirksomhet, sier Åtland.

Et satellittbilde tatt 7. oktober viser syv strategiske bombefly av typen Tu-160 (markert i rødt) og fire Tu-95-fly (markert i gult) på Olenja-flybasen på Kolahalvøya. Foto: Planet Labs / Faktisk Verifiserbar

Sender signaler

FFI-forskeren sier at Barentshavet er jevnlig åsted for testing og øving med ulike typer av våpen, som sjømåls- og luftvernmissiler avfyrt fra overflatefartøyer eller ballistiske missiler avfyrt fra strategiske ubåter.

– Men gitt det generelt spente forholdet mellom Russland og NATO og den pågående krigen i Ukraina, er det nærliggende å betrakte Russlands styrkemarkeringer som en form for «signalering». Russland ønsker åpenbart å demonstrere sine konvensjonelle og kjernefysiske kapasiteter i nord, som spiller en viktig rolle i landets avskrekkingsstrategi, sier Kristian Åtland.

Bare dager før angrepet på Ukraina i februar, ledet Putin en øvelse i nordområdene som ekspertene mente var et tydelig signal og en advarsel til NATO og Vesten.

Russlands president Vladimir Putin inviterte Aleksandr Lukasjenko, presidenten i Belarus, til å følge atomøvelsen Grom 19. februar i år. Foto: AFP/NTB

Under øvelsen Grom (Torden) avfyrte russiske krigsskip og ubåter kryssermissiler og bæreraketter for atomvåpen. Også bombefly ble brukt under øvelsen.

Grom er den årlige store øvelsen for Russlands strategiske kjernefysiske styrker. En såkalt «kjernefysisk triade» regnes som det beste avskrekkingsmiddelet mot et overraskende angrep og består av flybaserte kryssermissiler, ubåtbaserte missiler og landbaserte missiler.

Grom holdes til vanlig i slutten av oktober. At en slik øvelse gjennomføres nå, betyr at Russland holder to Grom-øvelser i 2022.

Det store kartet viser Barentshavet, der hypersoniske Kinzhal-missiler ble avfyrt fra MiG-31-fly under øvelsen i februar. Foto: Kremlin.ru

Russlands viktigste ubåtbase

På vestsiden av Murmanskfjorden, rundt ti mil unna Norges grense, ligger Russlands viktigste ubåtbase.

– Hvis det skulle skje store bevegelser her, er det grunn til å følge med. Når Russland øver sin atomtriade, er det Delta IV-ubåter eller ubåter i Borej-klassen fra denne basen som er med, sier redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer.

Et satellittbilde tatt av Planet Labs 7. mars i år viser to ubåter i Borej-klassen og fem ubåter i Delta IV-klassen, samt to mindre Akula-ubåter, i en islagt hjemmehavn.

Faktisk Verifiserbar har bedt norske eksperter vurdere satellittbildet, som ble tatt av ubåtbasen på en vinterdag med skyfri himmel.

Kjernefysisk avskrekking

At bildet viser syv ballistiske missilubåter til kai samtidig, viser ifølge Nilsen at Russland ønsket å ha lav spenning med sine strategiske atomstyrker få uker etter invasjonen av Ukraina.

– Normalt er i alle fall to av de ballistiske missilubåtene på patrulje øst i Barentshavet eller under isen nord av Novaja Semlja, sier Nilsen.

De 170 meter lange Borej-ubåtene er hjørnesteiner i Russlands kjernefysiske avskrekkingsstrategi. På 20 minutter kan strategiske missiler avfyrt fra disse ubåtene nå mål på den andre siden av den nordlige halvkule.

Nordflåten har to Borej-ubåter: Jurij Dolgorukij (K-535) er den første i fjerde generasjons Borej-klasse som ble satt i tjeneste. Knyaz Vladimir (K-549), eller Prins Vladimir på norsk, er en oppgradert versjon (Borej-A) som er enda mer stillegående og «usynlig» enn de andre Borej-ubåtene.

Ubåten som ligger til venstre i den røde firkanten, er Knyaz Vladimir, mener forskerne Ina Holst-Pedersen Kvam og Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

Thomas Nilsen sier at alle Delta-IV-ubåtene er godt over 30 år gamle og modne for skroting. Disse vil bli faset ut i takt med at de nye Borej-A-ubåtene fases inn.

– Om få år vil Borej-A-ubåtene utgjøre kjernen i Russlands aller viktigste strategiske atomavskrekking overfor Vesten. Hver ubåt fører 16 missiler som hver kan toppes med 6 atomstridshoder, noen kilder sier 10 på hvert missil. En slik ubåt kan altså føre 96 atomstridshoder. Missilene er av typen Bulava, et missil som Russland selv hevder kan trenge gjennom USAs missilforsvar, sier Nilsen til Faktisk Verifiserbar.

Et satellittbilde tatt 7. oktober av ubåtbasen i Gadzhijevo. Foto: Planet Labs

Redaktøren i The Independent Barents Observer sier at øvelsen Grom har flere formål.

– En øvelse som Grom har som formål både å teste at rakettene virker som de skal, men øvelsen har selvsagt i seg selv en avskrekkende effekt ved at Vesten (USA) kan observere at de russiske atomrakettene virker. Her spiller Norge en viktig rolle ved at vi har militær etterretning i områdene rett opp mot Kolahalvøya som kan både den daglige aktiviteten og følge ekstra godt med når slik øvelser finner sted. Jeg tipper det blir litt overtidspizza ved de ulike etterretningsanleggene nord i Norge i tiden fremover, sier Thomas Nilsen.

– Har god oversikt

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser at de har god oversikt over russiske aktiviteter i nordområdene.

– Det som fra russisk side kalles øvelse Grom avholdes med jevnlige mellomrom.

– Ut over det er Forsvaret også kjent med at Russland har utlyst NOTAM-meldinger i Barentshavet. Dette gjøres fra tid til annen, ettersom alle stater har rett til å operere, trene og øve i internasjonalt farvann og luftrom. Forsvaret har tett samarbeid med allierte i NATO og andre samarbeidspartnere for å sikre en god felles situasjonsforståelse. Gjennom daglige operasjoner med tilstedeværelse og monitorering på overflaten, i luften, på landjorda og under vann har Forsvaret god oversikt over all aktivitet i våre nærområder, sier talsperson Jonny Karlsen ved FOH til Faktisk Verifiserbar.