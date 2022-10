– Han har allerede ofret hundretusener av sine landsmenn. Han er forberedt på å ofre opptil 10-20 millioner russiske liv for å vinne. For ham handler det om politisk overlevelse. Taper han, er han ferdig, sier Boris Bondarev.

I et intervju med Sky News advarer den tidligere toppdiplomaten mot å tro at Putin vil gi etter for Vestens sanksjoner og militære støtte til Ukraina.

Selv om den russiske krigsmaskinen vil møte på nye nederlag og betydelige tap, tror Bondarev det ikke er nok til å stanse Putins ambisjoner om å erobre Ukraina.

Enorme tapstall



Et bilde tatt med tillatelse fra passfotosiden til den russiske diplomaten Boris Bondarev, en erfaren russisk diplomat ved FN-kontoret i Genève, som senere hoppet av etter kritikk mot Vladimir Putin. (Boris Bondarev via AP) Foto: AP

Ifølge den ukrainske generalstaben har Russland mistet 67.940 soldater i Ukraina siden invasjonen startet 24. februar, skriver Kyiv Independent. Disse tapstallene er vesentlig høyere enn hva vestlig etterretning opererer med.

På materiellsiden skal russerne, ifølge ukrainske myndigheter, ha mistet 2.590 stridsvogner, 5.295 pansrede kampvogner, 4.044 kjøretøyer og drivstofftanker, 1.673 artillerisystemer, 375 rakettsystemer med flere utskytninger, 189 luftvernsystemer, 270 fly, 1.345 helikoptre og 16 båter.

Mye av det tapte materiellet er enten ødelagt eller overtatt av den ukrainske hæren. På den måten har Russland blitt den største våpenleverandøren til de ukrainske styrkene.

Vil gå fra vondt til verre dersom noen av Putins rivaler skulle overta makten

I en kronikk i Foreign Affairs kommer Boris Bondarev med en forklaring på hvorfor Putin så langt ser ut til å ha mislykkes i sin krigsstrategi, og hvorfor de russiske forberedelsene har vært fatale og kostet titusenvis av russiske soldater livet.

Samtidig advarer han mot å tro at Putins fall vil kunne innebære et positivt skifte i Kreml eller et vendepunkt for Russlands relasjoner til Vesten.

Tvert imot tror Bondarev det vil gå fra vondt til verre dersom noen av Putins rivaler skulle overta makten.

Det er også en stor risiko forbundet med landets enorme atomarsenal, som kan komme på avveie hvis den russiske sentralmakten forvitrer og det blir tilløp til anarki og kaos.

– Russere kan samle seg bak en enda mer krigersk leder enn Putin

Russiske soldater i Kherson fotografert i mai. Nå kan byen stå for fall etter at ukrainske styrker presser på for å gjenerobre den okkuperte byen. Arkivfoto: AP / NTB Foto: NTB

– Hvis Putin blir sparket ut, vil Russlands fremtid være svært usikker. Det er stor sannsynlighet for at hans etterfølger vil fortsette krigen. Hvis landet bryter opp, vil det presse dem over kanten. Russere kan samle seg bak en enda mer krigersk leder enn Putin, noe som kan føre til borgerkrig eller mer aggresjon eller begge deler, skriver Bondarev.

Han minner om at Putins nærmeste rådgivere har bakgrunn fra den russiske sikkerhetstjenesten, og at det derfor er naivt å håpe på normalisering i Kreml, selv uten Putin.

Dersom et russisk nederlag skulle resultere i Putins fall vil det være det første militærkuppet i Russlands historie siden Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i det tidligere Sovjetunionen i 1964.

– Selv om Putin må stå med ryggen mot veggen, vil han kunne lene seg mot Kina

Dansk TV 2 har snakket med Niels Bo Poulsen, leder av Institutt for strategi- og krigsstudier, Svenska Försvarsakademien. Han mener det er åpenbart at Putin har feilbedømt den ukrainske motstanden, og at han bommet grovt da han ikke trodde at Vesten vil danne en sterk felles front mot Russland.

– Vi har sett en nullfeil-kultur, hvor feil har vært skjult. Jeg tror vi vil se en langvarig prosess. Selv om Putin må stå med ryggen mot veggen, vil han kunne lene seg mot Kina. Putins dilemma er at han ikke lenger bare kan gjøre slutt på krigen og starte fredsforhandlinger. Etter annekteringen av de fire regionene i Ukraina har ingen av partene han skal forhandle en mulig fred med, tillit til den prosessen, sier Niels Bo Poulsen.

– Etter å ha tapt krigen, vil han måtte forklare seg



Til Sky News sier den tidligere russiske FN-diplomaten, Boris Bondarev, at Putin vil fortsette å legge skylden på den russiske krigsfiaskoen på andre enn seg selv, og på den måten klamre seg til makten.

– Etter å ha tapt krigen, vil han måtte forklare sine eliter og sin befolkning hvorfor det er slik.

Putin har allerede avskjediget eller degradert flere generaler. Et tosifret antall generaler er dessuten drept i kamp.

Ifølge Forbes forbereder Putin Russland på en langvarig krig i Ukraina. Den russiske retretten i Kherson omtales som en strategisk manøver, og ikke som et militært nederlag. Putins håp er at de mobiliserte reservestyrkene på sikt skal snu krigslykken, men flere eksperter mener det er tvilsomt om denne strategien vil lykkes.

«Det er nå åpenbart at det ikke er noe kortsiktig scenario der Putin kan oppnå selv avgrensede mål for sin katastrofale invasjon av Ukraina. Men Putin håper at Russlands overveldende styrker kan holde sine posisjoner over vinteren, og kjøpe seg tid til å trene og utruste friske styrker for fornyede offensiver våren 2023,» skriver Forbes.

