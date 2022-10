Den tidligere russiske politikeren Ilja Ponomarev (47) har etter at Russland invaderte Ukraina vært åpen om hvor han står i konflikten.

Ponomarev var medlem av det russiske parlamentet fra 2007 til 2016 og den eneste som stemte mot annekteringen av Krim i 2014.

For tiden bor Ponomarev i Ukraina, og tjenestegjorde selv en en forsvarsenhet som kjempet mot russerne i begynnelsen av invasjonen.

Han mener det er så mange som 4000 russere som kjemper på ukrainsk side i krigen, og at de kommer til å stå i bresjen for en væpnet russisk revolusjon mot Russlands president Vladimir Putin.

Mener Putins fall vil bli husket som selvforskyldt

Til Newsweek sier Ponomarev at Putin selv har lagt opp til en ny russisk revolusjon ettersom han invaderte nabolandet Ukraina.

En revolusjon han ser for seg vil bli voldelig.

Russland er derimot ikke på randen av en revolusjon nå, sier Ponomarev, men det er ikke langt unna.

– Jeg tror det vil skje neste år. Han har radikalisert samfunnet veldig mye, og det er derfor jeg kom med spådommen i mars at denne bursdagen han nettopp hadde vil bli hans siste, og det står jeg ved ennå, sier Ponomarev om Putin.

Derfor mener Ponomarev at Putins fall, når det kommer, vil bli husket som selvforskyldt.

Den tidligere russiske politikeren Ilja Ponomarev kjempet på ukrainsk side i begynnelsen av krigen. Foto: Ivan Sekretarev / AP / NTB

Vil avskaffe presidentposisjonen

Skulle Putin falle håper Ponomarev på et demokratisk system som kan erstatte det han kaller Putins revansjistiske kleptokrati. Ponomarev vil avskaffe presidentposisjonen og heller stole på «kollektivt lederskap.

Det er også viktig for Ponomarev at de nåværende elitene rundt Putin ikke får lov til å være en del av det nye Russland.

– De fleste av dem ønsker ikke å endre noe. De ønsker fortsatt bare å redde seg selv. De stiller ikke spørsmål ved opprinnelsen til systemet, og vi bør ikke tillate dem å bevare det, sier han.

Hevder det er flere geriljagrupper i Russland

Ponomarev skapte overskrifter tidligere i år da han hevdet den til da ukjente anti-regjering geriljagruppen Den nasjonale republikanske hæren (NRA) sto bak bombeattentatet mot Darja Dugina, datteren til den innflytelsesrike høyreekstremisten Aleksandr Dugin.

Han ga derimot ingen bevis for at NRA faktisk finnes.

Til Newsweek hevdet han også at det fantes flere geriljagrupper som opererer i Russland, og at det er de som står bak de mange brannene og eksplosjonene i Russland de siste månedene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det har oppstått flere demonstrasjoner i Russland etter at Putin i september annonserte en massemobilisering. Hundre tusener av unge russere har også flyktet landet i frykt for å bli sendt i krigen. Foto: AP / NTB

Ponomarev sier han har god kontakt med de ulike geriljagruppene. Han oppfordrer flere som vil kjempe til å bidra der de kan, da det trengs flere folk til å gjennomføre større kampanjer i Russland. Derfor støtter Ponomarev EUs forbud mot turistvisum for russerne. Han vil at folk blir i Russland og kjemper, i stedet for at de rømmer landet.