Russland og president Vladimir Putin har fått mye internasjonal kritikk for å rekruttere mest fra rurale områder, og fra minoritetssamfunn, i sin pågående mobilisering av 300.000 mann til krigføring i Ukraina.

Men selv om det er en overdrivelse at det ikke er menn igjen i hovedstaden Moskva, merkes også mobiliseringen her, skriver New York Times , sitert av svenske Expressen.

Holder seg unna T-banen

For det er ikke bare selve rekrutteringen som tapper landet for unge menn. Det er uklart nøyaktig hvor mange russiske menn som har valgt å forlate landet for å slippe å bli innkalt til militær tjeneste, men over 200.000 har tatt seg til nabolandet Kasakhstan alene. Andre igjen har flyktet til Georgia, Armenia eller andre land i Europa.

Mange av mennene som har blitt igjen i Moskva holder seg også unna offentlige steder som T-banen, i frykt for å bli stoppet, måtte vise ID og bli innkalt til et rekrutteringskontor. Dette bidrar til at gatebildet ser annerledes ut enn det gjorde så sent som i sommer, går det frem.

– Land av kvinner



– Jeg kjører alltid når jeg skal et sted nå. De kan overlevere en inkallelsesordre på gaten eller ved T-banen, sier Aleksandr Perepelkin til New York Times, ifølge TT. Perepelkin er markedsansvarlig i et motefirma og har valgt å bli i Moskva.

– Nå føles det som vi er blitt et land av kvinner, sier 33 år gamle Stanislava, som jobber som fotograf.

Nylig var hun i en bursdag, forteller hun, og det var nesten bare kvinner der.

– Jeg lette etter mannlige venner som kan hjelpe meg med å flytte noen møbler, men jeg innså at så godt som alle har forlatt Moskva, sier hun til New York Times.

«Kanonføde»

Det var 21. september at Russlands president Vladimir Putin beordret «delvis mobilisering», og bestemte at 300.000 nye soldater skulle rekrutteres til krigen i Ukraina. Flere har pekt på at opplæringen reservistene får er mangelfull, og at mange er å betrakte som rent «kanonføde».

Etter mobiliseringsordren har alle omkringliggende land opplevd økt pågang av yngre russiske menn, også Norge over Storskog i Finnmark.